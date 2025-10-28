ऐश्वर्या-अभिषेक संग Salman Khan ने इस फिल्म में किया काम, ट्रक ड्राइवर बन दिखाया था दम!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में कई प्रेमकहानियां ऐसी हैं जिनका अंत एक बेहद दुखद रहा है। इन्हीं में से एक प्रेमकहानी थी सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की। भले ही सलमान और ऐश्वर्या सालों पहले अलग हो गए हों लेकिन दोनों के साथ होने का जिक्र अक्सर हो ही जाता है। ऐश्वर्या से अलग होने के बाद सलमान बिल्कुल दिलजले बन गए। हालांकि ऐसा नहीं था कि सलमान खान के जीवन में कोई और नहीं आया। ऐश्वर्या के बाद सलमान का नाम कटरीना कैफ समेत कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा तो वहीं ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) से शादी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों के साथ काम किया है। आइए आपको बताते हैं...

