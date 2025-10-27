Bigg Boss 19 Grand Finale: आ गई डेट, इस दिन होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले, ये हैं टॉप-5 फाइनलिस्ट?
Bigg Boss Season 19 Finale: सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 19 इन दिनों चर्चा में बना हुआ। अब इस शो के ग्रैंड फिनाले को लेकर भी सुर्खियां तेज हैं। कथित तौर पर बिग बॉस 19 के फिनाले की डेट का पर्दाफाश हो गया है। आइए जानते हैं कि कब इस रियलिटी शो को अपना विनर मिलेगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें बिग बॉस का नाम जरूर शामिल होता है। मौजूदा समय में बिग बॉस सीजन 19 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। टीवी से लेकर ओटीटी तक सलमान खान के इस रियलिटी शो की टीआरपी हिट चल रही है। अब खबर बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले को लेकर आ रही है।
बताया जा रहा है कि ग्रैंड फिलाने की डेट को मेकर्स की तरफ फिक्स कर लिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 19 को किस दिन अपना विनर मिलेगा।
कब होगा बिग बॉस सीजन 19 ग्रैंड फिनाले
इस बार बिग बॉस शो को तय समय से काफी पहले टेलीकास्ट किया गया था। 24 अगस्त 2025 को बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया। जिसमें 17 कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के घर में एंट्री मारी थी। अब तक बिग बॉस 19 के 62 एपिसोड का सफर पूरा हो चुका है और अब शो की गाड़ी सीधा फिनाले के ट्रैक की तरफ दौड़ पड़ी है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 7 दिसंबर 2025 को बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जा सकता है। रविवार के दिन शाम 6 बजे से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) और टीवी चैनल कलर्स पर इसकी शुरुआत की जाएगी। उस दिन रात 12 बजे शो के होस्ट सलमान खान बिग बॉस 19 के विनर का एलान करेंगे।
अनुमानित टॉप-5 फाइनलिस्ट
जैसे-जैसे समय बीत रहा है बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले का समय नजदीक आ रहा है, ठीक उसी आधार पर टॉप-5 फाइनलिस्ट को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस आधार पर पांच अनुमानित फाइनलिस्ट के बारे में जिक्र किया जाए तो उनके नाम इस प्रकार हैं-
तान्या मित्तल (Tanya Mittal)
फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt)
गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)
मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari)
अमाल मलिक (Amaal Malik)
हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर बिग बॉस सीजन 19 के टॉप-5 फाइनलिस्ट की घोषणा होना अभी बाकी है।
