Bigg Boss 19 Grand Finale: आ गई डेट, इस दिन होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले, ये हैं टॉप-5 फाइनलिस्ट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें बिग बॉस का नाम जरूर शामिल होता है। मौजूदा समय में बिग बॉस सीजन 19 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। टीवी से लेकर ओटीटी तक सलमान खान के इस रियलिटी शो की टीआरपी हिट चल रही है। अब खबर बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले को लेकर आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि ग्रैंड फिलाने की डेट को मेकर्स की तरफ फिक्स कर लिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 19 को किस दिन अपना विनर मिलेगा। कब होगा बिग बॉस सीजन 19 ग्रैंड फिनाले इस बार बिग बॉस शो को तय समय से काफी पहले टेलीकास्ट किया गया था। 24 अगस्त 2025 को बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया। जिसमें 17 कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के घर में एंट्री मारी थी। अब तक बिग बॉस 19 के 62 एपिसोड का सफर पूरा हो चुका है और अब शो की गाड़ी सीधा फिनाले के ट्रैक की तरफ दौड़ पड़ी है।

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: बढ़ीं Tanya Mittal की मुश्किलें, इंफ्लूएंसर पर दर्ज हुई FIR मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 7 दिसंबर 2025 को बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जा सकता है। रविवार के दिन शाम 6 बजे से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) और टीवी चैनल कलर्स पर इसकी शुरुआत की जाएगी। उस दिन रात 12 बजे शो के होस्ट सलमान खान बिग बॉस 19 के विनर का एलान करेंगे।