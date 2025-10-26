Bigg Boss 19: बढ़ीं Tanya Mittal की मुश्किलें, इंफ्लूएंसर पर दर्ज हुई FIR

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तान्या मित्तल (Tanya Mittal) बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं। जब से सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर घर में आई हैं तबसे वो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। कैमरा उनपर से हटा नहीं है। फिर चाहें वो अपनी लैविश लाइफ का बखान करना हो या किसी से लड़ाई करना तान्या हर चीज में आगे हैं।

पोटाश गन पर लगा है प्रतिबंध एक तरफ जहां तान्या मित्तल घर के अंदर हो रही चर्चा का विषय हैं वहीं घर से बाहर की कंट्रोवर्सीज में भी उनका नाम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्वालियर की एक निवासी ने एएसपी अनु बेनीवाल से इसकी शिकायत की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कुछ दिन पहले, ग्वालियर जिला प्रशासन ने दीपावली के दौरान आंखों में कई गंभीर चोटों के कारण पोटाश गन के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

दो साल पुराना है वीडियो? वहीं कुछ रिपोर्टों के अनुसार, तान्या का जो वीडियो वायरल हुआ है वह दो साल पुराना है और पोटाश गन पर प्रतिबंध की घोषणा दिवाली के कुछ दिन बाद ही की गई थी। हालांकि तान्या की टीम की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है।