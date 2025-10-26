Bigg Boss 19: बढ़ीं Tanya Mittal की मुश्किलें, इंफ्लूएंसर पर दर्ज हुई FIR
Bigg Boss 19 फेम तान्या मित्तल (Tanya Mittal) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका कोई बयान या शो नहीं, बल्कि एक विवादित वीडियो है। सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कार्बाइड (पोटाश) गन चलाती नजर आ रही हैं जबकि इसे प्रतिबंधित किया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तान्या मित्तल (Tanya Mittal) बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं। जब से सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर घर में आई हैं तबसे वो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। कैमरा उनपर से हटा नहीं है। फिर चाहें वो अपनी लैविश लाइफ का बखान करना हो या किसी से लड़ाई करना तान्या हर चीज में आगे हैं।
पोटाश गन पर लगा है प्रतिबंध
एक तरफ जहां तान्या मित्तल घर के अंदर हो रही चर्चा का विषय हैं वहीं घर से बाहर की कंट्रोवर्सीज में भी उनका नाम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्वालियर की एक निवासी ने एएसपी अनु बेनीवाल से इसकी शिकायत की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कुछ दिन पहले, ग्वालियर जिला प्रशासन ने दीपावली के दौरान आंखों में कई गंभीर चोटों के कारण पोटाश गन के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'भिड़ के दिखा...' अमाल के बदले तेवर से तान्या हैरान, घर का नया कैप्टन बना ये वीक कंटेस्टेंट
लेकिन अभी जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तान्या साफ तौर पर पोटाश गन चलाती नजर आ रही हैं। इस पर बात करते हुए कथित तौर पर, एएसपी अनु बेनीवाल ने कहा कि साइबर टीम को मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
दो साल पुराना है वीडियो?
वहीं कुछ रिपोर्टों के अनुसार, तान्या का जो वीडियो वायरल हुआ है वह दो साल पुराना है और पोटाश गन पर प्रतिबंध की घोषणा दिवाली के कुछ दिन बाद ही की गई थी। हालांकि तान्या की टीम की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है।
शो पर रोने लगीं थी तान्या
वहीं दूसरी ओर तान्या शो में लगातार मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। झगड़ों से लेकर दोस्ती तक, वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। पिछले हफ्ते, एक पूरा एपिसोड तान्या के इर्द-गिर्द घूमता रहा। नीलम गिरी, फरहाना भट्ट से बात करने पर उनसे नाराज हो गईं। सभी प्रतियोगियों ने तान्या की दोस्ती और नीलम के प्रति वफादारी पर सवाल उठाए। शुरू में जब सब उन पर चिल्ला रहे थे, तो तान्या बस मुस्कुरा रही थीं, लेकिन बाद में वह रोने लगीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।