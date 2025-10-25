Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान के गुस्से का शिकार हुए ये कंटेस्टेंट्स, मालती को बोला- 'आपकी पीठ देख के...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में हर साल कोई न कोई ड्रामा हो रहा है। इस हफ्ते भी कई कंटेस्टेंट्स ने बातों-बातों में हदें पार कीं। किसी ने विवादित बयान दिया तो किसी ने लड़ाई-झगड़े में अपनी सीमाएं भुला दीं। अब वीकेंड का वार में सलमान खान उनकी क्लास लगाते हुए नजर आएंगे।

इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमना खान कई कंटेस्टेंट्स को आइना दिखाएंगे। बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है जिसमें अभिनेता उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं। सलमान खान ने नीलम गिरी को करेंगे एक्सपोज बीते हफ्ते नीलम गिरी (Neelam Giri) की तान्या मित्तल से दोस्ती टूट गई। इसकी वजह तान्या का फरहाना भट्ट से बात करना था। इसको लेकर घर में हंगामा भी हुआ और सभी तान्या के खिलाफ हो गए। अब इस बात पर सलमान नीलम को सुनाएंगे। साथ ही घरवालों से सवाल करेंगे कि आखिर सब फरहाना से बात करने के लिए तान्या पर क्यों भड़ गए?