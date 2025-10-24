Bigg Boss 19: 'भिड़ के दिखा...' अमाल के बदले तेवर से तान्या हैरान, घर का नया कैप्टन बना ये वीक कंटेस्टेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 का बीता एपिसोड काफी हाइलाइट में रहा। फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) से बात करने के लिए नीलम गिरी ने तान्या मित्तल (Tanya Mittal) से दोस्ती तोड़ दी और पूरा घर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। मृदुल तिवारी ने कहा कि तान्या ने पूरे घरवालों की बुराई की।

इकलौती फरहाना भट्ट थीं जो तान्या मित्तल के साथ खड़ी रहीं। इस तरह घर में दो दोस्ती टूट गई- तान्या-नीलम और फरहाना-नेहल की। नेहल ने तान्या को धमकी दी कि उन्होंने फरहाना से उनकी दोस्ती तुड़वाई है, ऐसे में वह उनका जीना हराम कर देगी। खैर, अब नए एपिसोड में और भी ड्रामा देखने को मिलेगा।