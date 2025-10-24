Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bigg Boss 19: 'भिड़ के दिखा...' अमाल के बदले तेवर से तान्या हैरान, घर का नया कैप्टन बना ये वीक कंटेस्टेंट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:14 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Promo: बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि तान्या मित्तल के खिलाफ पूरे घरवाले खड़े हो गए, क्योंकि नीलम को दुखी करके वह फरहाना से बात कर रही थीं। अब नए एपिसोड में भी फुल मसाला मिलने वाला है। जानिए इसका अपडेट। 

    prefferd source google
    Hero Image

    तान्या मित्तल को अमाल मलिक की खुली चुनौती। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 का बीता एपिसोड काफी हाइलाइट में रहा। फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) से बात करने के लिए नीलम गिरी ने तान्या मित्तल (Tanya Mittal) से दोस्ती तोड़ दी और पूरा घर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। मृदुल तिवारी ने कहा कि तान्या ने पूरे घरवालों की बुराई की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इकलौती फरहाना भट्ट थीं जो तान्या मित्तल के साथ खड़ी रहीं। इस तरह घर में दो दोस्ती टूट गई- तान्या-नीलम और फरहाना-नेहल की। नेहल ने तान्या को धमकी दी कि उन्होंने फरहाना से उनकी दोस्ती तुड़वाई है, ऐसे में वह उनका जीना हराम कर देगी। खैर, अब नए एपिसोड में और भी ड्रामा देखने को मिलेगा।

    तान्या के खिलाफ अमाल ने उगला जहर

    बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया कि कैसे अमाल मलिक, तान्या मित्तल से भिड़ गए। दरअसल, तान्या किचन में कुछ बोलने आई थीं, तभी अमाल आए और बोले कि वह उनके मामले में घुसेंगे, वह क्या कर लेंगी। फिर तान्या ने कहा कि वह उनसे बात नहीं कर रही हैं। इस पर अमाल ने कहा, "मुझसे भिड़ेगी, भिड़ के दिखा। इसको खुशी है कि पूरा वीकेंड का वार इसके ऊपर। अब सब बोलेंगे कि सलमान सर मैंने ही वापस घर को उथल पुथल किया है। पूरी कहानी मुझसे ही चल रही है।" यह सुनते ही तान्या मित्तल वहां से चली जाती हैं। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: हिना खान ने खोली बिग बॉस की पोल, नॉमिनेशन पर बोलीं- 'पीछे से तस्वीरें बदली...'

     

    बिग बॉस 19 को मिला नया कैप्टन

    बिग बॉस सीजन 19 को नया कैप्टन भी मिल गया है। इस बार बिग बॉस के सबसे वीक कंटेस्टेंट माने जा रहे मृदुल तिवारी कैप्टन बन गए हैं। प्रोमो में गौरव खन्ना ने मृदुल का नाम लिया। अब देखते हैं कि किन-किन कंटेस्टेंट्स ने उन्हें कैप्टन बनाने के लिए वोट किया है। इसी के साथ प्रणित मोरे घर का माहौल अच्छा करने के लिए सभी को रोस्ट करेंगे। इस दौरान तान्या मित्तल वहां से गायब रहीं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: बसीर अली के साथ फेक लव-एंगल बना रहीं हैं नेहल, प्रणीत मोरे ने फोड़ दिया भांडा