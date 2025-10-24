Bigg Boss 19: 'भिड़ के दिखा...' अमाल के बदले तेवर से तान्या हैरान, घर का नया कैप्टन बना ये वीक कंटेस्टेंट
Bigg Boss 19 Promo: बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि तान्या मित्तल के खिलाफ पूरे घरवाले खड़े हो गए, क्योंकि नीलम को दुखी करके वह फरहाना से बात कर रही थीं। अब नए एपिसोड में भी फुल मसाला मिलने वाला है। जानिए इसका अपडेट।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 का बीता एपिसोड काफी हाइलाइट में रहा। फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) से बात करने के लिए नीलम गिरी ने तान्या मित्तल (Tanya Mittal) से दोस्ती तोड़ दी और पूरा घर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। मृदुल तिवारी ने कहा कि तान्या ने पूरे घरवालों की बुराई की।
इकलौती फरहाना भट्ट थीं जो तान्या मित्तल के साथ खड़ी रहीं। इस तरह घर में दो दोस्ती टूट गई- तान्या-नीलम और फरहाना-नेहल की। नेहल ने तान्या को धमकी दी कि उन्होंने फरहाना से उनकी दोस्ती तुड़वाई है, ऐसे में वह उनका जीना हराम कर देगी। खैर, अब नए एपिसोड में और भी ड्रामा देखने को मिलेगा।
तान्या के खिलाफ अमाल ने उगला जहर
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया कि कैसे अमाल मलिक, तान्या मित्तल से भिड़ गए। दरअसल, तान्या किचन में कुछ बोलने आई थीं, तभी अमाल आए और बोले कि वह उनके मामले में घुसेंगे, वह क्या कर लेंगी। फिर तान्या ने कहा कि वह उनसे बात नहीं कर रही हैं। इस पर अमाल ने कहा, "मुझसे भिड़ेगी, भिड़ के दिखा। इसको खुशी है कि पूरा वीकेंड का वार इसके ऊपर। अब सब बोलेंगे कि सलमान सर मैंने ही वापस घर को उथल पुथल किया है। पूरी कहानी मुझसे ही चल रही है।" यह सुनते ही तान्या मित्तल वहां से चली जाती हैं।
Bigg Boss 19 Promo | The Pranit More Show Is Back | Tanya vs Amaal pic.twitter.com/NgTkEGlVId— BBNewz (@BBNewz) October 23, 2025
बिग बॉस 19 को मिला नया कैप्टन
बिग बॉस सीजन 19 को नया कैप्टन भी मिल गया है। इस बार बिग बॉस के सबसे वीक कंटेस्टेंट माने जा रहे मृदुल तिवारी कैप्टन बन गए हैं। प्रोमो में गौरव खन्ना ने मृदुल का नाम लिया। अब देखते हैं कि किन-किन कंटेस्टेंट्स ने उन्हें कैप्टन बनाने के लिए वोट किया है। इसी के साथ प्रणित मोरे घर का माहौल अच्छा करने के लिए सभी को रोस्ट करेंगे। इस दौरान तान्या मित्तल वहां से गायब रहीं।
