Bigg Boss 19: हिना खान ने खोली बिग बॉस की पोल, नॉमिनेशन पर बोलीं- 'पीछे से तस्वीरें बदली...'
Bigg Boss 19 Nomination Task: बिग बॉस 11 की फर्स्ट रनर-अप रह चुकीं हिना खान (Hina Khan) ने बिग बॉस 19 के हालिया नॉमिनेशन टास्क पर सवाल उठाया है और बिग बॉस के मेकर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। इस हफ्ते चार कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके चलते सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं बल्कि मेकर्स और होस्ट सलमान खान भी विवादों में आ जाते हैं। कई बार मेकर्स और होस्ट पर पक्षपात करने का आरोप लग चुका है। अब एक सीजन की फाइनलिस्ट रह चुकीं हिना खान (Hina Khan) ने हालिया एपिसोड को देख मेकर्स की पोल खोल दी है।
दरअसल, बिग बॉस 19 में इस हफ्ते चार कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), बसीर अली (Baseer Ali), प्रणित मोरे (Pranit More) और नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) नॉमिनेट हो गए हैं। इस बार नॉमिनेशन टास्क घरवालों के हाथ में नहीं था।
चार कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट
नॉमिनेशन टास्क में एक-एक करके घरवालों को लॉकर खोलना था। यह लॉकर खोलने वाले के पास अधिकार था कि वह उससे निकलने वाली तस्वीर को नॉमिनेट करना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले गौरव खन्ना गए और उन्होंने नेहल चुडासमा को नॉमिनेट कर दिया।
हिना खान ने बिग बॉस पर लगाया आरोप
अब हिना खान ने नॉमिनेशन टास्क को फिक्स बताया। एक्ट्रेस ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, "अगर फिक्स्ड नॉमिनेशन का कोई फेस होता। सबसे पहले बॉक्स खोलने के लिए जिसको भेजा गया, सब कुछ तय करता है। और हां बॉक्स नंबर चुनने के बाद क्या पीछे से तस्वीरें बदली जा रही थी। हमें क्या पता। जनता जानना चाहती है। इस शो ने अपना आकर्षण खो दिया है। शुभरात्रि।"
हिना खान के सपोर्ट में लोग
बिग बॉस सीजन 11 की फर्स्ट रनर-अप रहीं हिना खान के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने कहा, "वाकई सच है।" एक यूजर ने लिखा, "मुझे भी यही लगा था। फ्रेम को चेंज करना मुश्किल नहीं था। अगर पूरा घर नॉमिनेट होता तो सही होता। मुझे समझ नहीं आता कि वो हर सीजन में क्या कर रहे हैं।"
एक ने कहा, "मुझे भी यही लग रहा था। वे फैंस के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। नीलम को नॉमिनेट नहीं करने देंगे क्योंकि लास्ट नॉमिनेशन में नीलम को सबसे कम वोट मिले थे। वे गौरव या प्रणित को निकालने का प्लान कर रहे हैं।"
