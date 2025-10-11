मांग में सिंदूर, सुर्ख लाल जोड़ा... Hina Khan ने ऐसे मनाया पहला करवा चौथ, पति रॉकी ने छुए एक्ट्रेस के पैर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अक्षरा उर्फ हिना खान (Hina Khan) ने इसी साल अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल (Rocky Jaiswal) से शादी रचाई थी। शादी के बाद कपल ने अपना पहला करवा चौथ खास अंदाज में सेलिब्रेट किया।

हिना खान और रॉकी जायसवाल ने करीब एक दशक तक एक-दूसरे को डेट किया। इसी साल 4 जून को कपल ने सिविल मैरिज की। 10 अक्टूबर को दोनों ने अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।

पति ने करवा चौथ पर छुए हिना के पैर तस्वीरों में हिना खान नई-नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थीं। पहली तस्वीर में वह अपने पति को छलनी से देखती दिखीं। वहीं, दूसरी फोटो में रॉकी, हिना का पैर छूते नजर आए। बाकी तस्वीरों में कपल ने एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पोज दिया। दोनों ही एक-दूजे के प्यार में डूबे हुए दिखाई दिए।