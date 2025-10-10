Hina Khan ने अपने पहले करवाचौथ पर सजाई रॉकी के नाम की मेहंदी, प्यार को दिया खूबसूरत हैशटैग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिना खान (Hina Khan) और रॉकी जायसवाल (Rocky Jaiswal) ने इसी साल जून में शादी की थी और तब से ही दोनों अक्सर ही कपल गोल्स दिया करते हैं। वहीं इस बार हिना रॉकी के साथ अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं। एक्ट्रेस ने मेहंदी से सजी अपनी हथेलियों की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर अपने इंस्टा पर शेयर की है।

हिना ने दिखाया मां के प्रति प्रेम इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मेहंदी सिर्फ हिना ने नहीं बल्कि रॉकी ने भी लगाई है। मज़ेदार कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' की शूटिंग में व्यस्त अभिनेत्री ने हाल ही में अपना मिनमल मेहंदी लुक शेयर किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनकी मां का उनके प्रति अपार प्रेम साफ दिखाई दे रहा है।

पति ने हमेशा दिया हिना का साथ हिना खान हमेशा से कहती रही हैं कि वह अपने माता-पिता के कितने करीब हैं। खासकर अप्रैल 2021 में अपने पिता के निधन के बाद, हिना का अपनी मां के साथ रिश्ता और भी मज़बूत हो गया है। पिछले साल, जब हिना खान ने ब्रेस्ट कैंसर से अपनी लड़ाई की घोषणा की थी, तब कीमोथेरेपी के लिए उन्हें अपने बाल कटवाने पड़े थे। उस समय जब हिना के बाल कट रहे थे तब उनकी मां रो रही थीं।