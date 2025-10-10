Hina Khan ने अपने पहले करवाचौथ पर सजाई रॉकी के नाम की मेहंदी, प्यार को दिया खूबसूरत हैशटैग
करवा चौथ भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो प्रेम, समर्पण और विवाहित जोड़ों के बीच पवित्र बंधन का प्रतीक है। हर साल, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखकर और अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगाकर इस त्योहार को मनाती हैं। इस साल हिना खान शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिना खान (Hina Khan) और रॉकी जायसवाल (Rocky Jaiswal) ने इसी साल जून में शादी की थी और तब से ही दोनों अक्सर ही कपल गोल्स दिया करते हैं। वहीं इस बार हिना रॉकी के साथ अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं। एक्ट्रेस ने मेहंदी से सजी अपनी हथेलियों की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर अपने इंस्टा पर शेयर की है।
हिना ने दिखाया मां के प्रति प्रेम
इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मेहंदी सिर्फ हिना ने नहीं बल्कि रॉकी ने भी लगाई है। मज़ेदार कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' की शूटिंग में व्यस्त अभिनेत्री ने हाल ही में अपना मिनमल मेहंदी लुक शेयर किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनकी मां का उनके प्रति अपार प्रेम साफ दिखाई दे रहा है।
मां ने भेजा हिना के लिए खाना
हिना खान द्वारा शेयर की गई तस्वीर में, दर्शक उनकी मां द्वारा बड़े प्यार से बनाए गए खाने से भरा एक टिफिन देख सकते हैं। टिफिन पर, उनकी मां ने लिखा था, "लंच, आई लव यू फॉरएवर," यह सुनिश्चित करते हुए कि हिना को हर समय अपनी मां की याद आती रहे। यह प्यारा सा नोट मां और बेटी के बीच के असीम प्रेम को दर्शाता है।
पति ने हमेशा दिया हिना का साथ
हिना खान हमेशा से कहती रही हैं कि वह अपने माता-पिता के कितने करीब हैं। खासकर अप्रैल 2021 में अपने पिता के निधन के बाद, हिना का अपनी मां के साथ रिश्ता और भी मज़बूत हो गया है। पिछले साल, जब हिना खान ने ब्रेस्ट कैंसर से अपनी लड़ाई की घोषणा की थी, तब कीमोथेरेपी के लिए उन्हें अपने बाल कटवाने पड़े थे। उस समय जब हिना के बाल कट रहे थे तब उनकी मां रो रही थीं।
कब शुरू हुई थी हिना और रॉकी की लव स्टोरी?
हिना खान और रॉकी जायसवाल की प्रेम कहानी साल 2009 में शुरू हुई थी। दोनों लोकप्रिय शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'में काम कर रहे थे। हिना खान ने इसमें अक्षरा का किरदार निभाया था। इस धारावाहिक ने न केवल उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि रॉकी जायसवाल से भी उनका परिचय कराया, जो उस समय सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत थे। उनका रिश्ता वर्षों में आपसी सम्मान और अटूट सहयोग पर आधारित होकर फलता-फूलता रहा। हिना की कैंसर के प्रति लड़ाई में भी रॉकी ने उनका पूरा साथ दिया।
