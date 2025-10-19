Bigg Boss 19: बकवास!Amaal Malik के प्रति लचीले रवैये पर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'इस सीजन ने सारी हदें...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में अमाल मलिक (Amaal Malik) की मौजूदगी को ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे। बीते दिनों उनके और फरहाना के बीच हुई लड़ाई में एक्टर ने बहुत ही खराब बर्ताव किया था। सभी को उम्मीद थी कि वीकेंड का वॉर में सलमान खान उनकी जमकर क्लास लगाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

फैंस को अच्छा नहीं लगा सलमान का रवैया वहीं बीते दिनों इस तरह की भी खबर आई कि सलमान फिजूल में अरमान मलिक का साथ देकर उनकी इमेज को धोने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी भाषा और स्वभाव के मुद्दों को लेकर अमाल को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस वीकेंड के वॉर में अरमान के पिता डब्बू मलिक भी उन्हें नसीहत देने आए और सलमान ने अमाल को कुछ फटकार लगाई लेकिन दर्शकों को इससे तसल्ली नहीं हुई। दर्शकों ने सलमान द्वारा अमाल को सिर्फ हल्की चेतावनी देने पर निराशा जताई।