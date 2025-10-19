Bigg Boss 19: बकवास!Amaal Malik के प्रति लचीले रवैये पर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'इस सीजन ने सारी हदें...'
रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के कंटेस्टेंट अमाल मलिक ने अपनी को-कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट के प्रति अपने व्यवहार और भद्दी टिप्पणियों के लिए सुर्खियां बटोरीं। वीकेंड का वार के दौरान, सलमान खान ने उनके व्यवहार पर टिप्पणी की लेकिन फैंस को उनका नरम व्यवहार पसंद नहीं आया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में अमाल मलिक (Amaal Malik) की मौजूदगी को ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे। बीते दिनों उनके और फरहाना के बीच हुई लड़ाई में एक्टर ने बहुत ही खराब बर्ताव किया था। सभी को उम्मीद थी कि वीकेंड का वॉर में सलमान खान उनकी जमकर क्लास लगाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
फैंस को अच्छा नहीं लगा सलमान का रवैया
वहीं बीते दिनों इस तरह की भी खबर आई कि सलमान फिजूल में अरमान मलिक का साथ देकर उनकी इमेज को धोने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी भाषा और स्वभाव के मुद्दों को लेकर अमाल को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस वीकेंड के वॉर में अरमान के पिता डब्बू मलिक भी उन्हें नसीहत देने आए और सलमान ने अमाल को कुछ फटकार लगाई लेकिन दर्शकों को इससे तसल्ली नहीं हुई। दर्शकों ने सलमान द्वारा अमाल को सिर्फ हल्की चेतावनी देने पर निराशा जताई।
फरहाना से खाने को लेकर उलझे अरमान
सलमान ने कहा,"अगर फरहाना आपके हिसाब से गलत भी थीं, तो आपको भगवान बनने और यह तय करने का हक किसने दिया कि कौन कब खाना खा सकता है? आप भगवान नहीं हैं; आप पूरी तरह से इंसान भी नहीं हैं। आप इसमें भी नाकाम रहे हैं। आपको उसकी थाली छीनने का हक़ किसने दिया? खाना गिर रहा था। भगवान ने सबको खाना दिया है, और आप उसका अनादर कर रहे हैं। अमाल, जब आप किसी की मां को बी-ग्रेड कहते हैं, तो क्या आप सही हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपके हिसाब से कुछ गलत किया, क्या इससे आपको हक़ मिल जाता है?"
फैंस ने की एक्टर की आलोचना
जैसे ही एपिसोड ऑनएयर हुआ, नेटिजेंस ने अमाल की क्लास न लेने और उसे सिर्फ एक हल्की चेतावनी देकर जाने देने के लिए शो के होस्ट और निर्माताओं की आलोचना शुरू कर दी। एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक ने कहा, "उन्होंने सहानुभूति कार्ड बहुत अच्छा खेला!!!" एक अन्य ने टिप्पणी की, "सलमान ने कितनी आसानी से विक्टिम को अपराधी और अपराधी को विक्टिम में बदल दिया! अमाल 'दयनीय' मलिक ने अपने द्वारा किए गए नुकसान के बारे में कुछ नहीं सीखा और अब और भी बहादुर हो गया है!!!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "अमाल के पिता कह रहे हैं कि उन्हें गर्व है? उन्हें किस पर गर्व है? एक चरित्रहीन आदमी का पालन-पोषण करना जो दूसरों का सम्मान करना नहीं जानता?"
यह सुनने के बाद भी, सलमान ने उसे सही नहीं किया। सलमान बस बाहर देख रहे लोगों के लिए बोलने का नाटक कर रहे हैं। यह शो पूरी तरह से पक्षपाती है। लेकिन लोग इसे देख सकते हैं," एक और टिप्पणी में लिखा, "इस सीज़न ने पक्षपात की सारी हदें पार कर दी हैं।
