Salman Khan के सामने बेवकूफी भरा जवाब दे बैठीं Malti, नेहल के कपड़े वाले कमेंट पर कहा- 'AC बहुत स्ट्रॉन्ग...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 में बीते हफ्ते खूब ड्रामा हुआ। अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए और मालती चाहर ने नेहल चुडासमा के कपड़े पर कमेंट किया। मालती ने बहस के बीच नेहल से कहा कि वह कपड़े पहनकर उनसे बात करें।

आज बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार है और इस बार कई घरवाले होस्ट सलमान खान के हत्थे चढ़ने वाले हैं जिनमें से एक मालती चाहर भी हैं। जी हां, बिग बॉस का लेटेस्ट प्रोमो आया है जिसमें अभिनेता मालती की क्लास लगाते हुए नजर आए।

सलमान ने मालती के बयान पर उठाया सवाल सलमान खान ने मालती चाहर से पूछा, "नेक्स्ट टाइम कपड़े पहनकर बात करना मेरे से, इससे आपका क्या मतलब था?" मालती ने अपने बयान पर बहुत ही अजीब सफाई दी। उन्होंने कहा, "यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एसी है। मैं देखती हूं कि इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है?"