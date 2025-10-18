Language
    Salman Khan के सामने बेवकूफी भरा जवाब दे बैठीं Malti, नेहल के कपड़े वाले कमेंट पर कहा- 'AC बहुत स्ट्रॉन्ग...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:06 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स को उनके खराब व्यवहार के लिए फटकार लगाई। वहीं सलमान ने मालती चाहर से नेहल चुडासमा के कपड़ों पर कमेंट करने के लिए सवाल पूछा जिसका उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब जवाब मिला।

    Hero Image

    वीकेंड का वार में फंसी मालती चाहर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 में बीते हफ्ते खूब ड्रामा हुआ। अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए और मालती चाहर ने नेहल चुडासमा के कपड़े पर कमेंट किया। मालती ने बहस के बीच नेहल से कहा कि वह कपड़े पहनकर उनसे बात करें।

    आज बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार है और इस बार कई घरवाले होस्ट सलमान खान के हत्थे चढ़ने वाले हैं जिनमें से एक मालती चाहर भी हैं। जी हां, बिग बॉस का लेटेस्ट प्रोमो आया है जिसमें अभिनेता मालती की क्लास लगाते हुए नजर आए।

    सलमान ने मालती के बयान पर उठाया सवाल

    सलमान खान ने मालती चाहर से पूछा, "नेक्स्ट टाइम कपड़े पहनकर बात करना मेरे से, इससे आपका क्या मतलब था?" मालती ने अपने बयान पर बहुत ही अजीब सफाई दी। उन्होंने कहा, "यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एसी है। मैं देखती हूं कि इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है?"

    मालती के जवाब से हैरान होस्ट और घरवाले

    इस पर बसीर अली ने कमेंट किया कि यह बिल्कुल बेसलेस है। सलमान ने बसीर को टोकते हुए कहा कि बोल रही हैं तो बोलने दो, क्योंकि मुझे बहुत दिलचस्पी है कि आखिर वह बोलने क्या वाली हैं।

    Malti Chahar

    Photo Credit - X

    शहबाज और अमाल को भी पड़ी डांट

    सलमान खान ने शहबाज बडेशा (Shehbaaz Badesha) की भी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि यह मजाक देखने वालों को तुम बहुत बद्तमीज और इरिटेटिंग लग रहे हो। शहबाज और मालती के बाद अमाल मलिक की क्लास लगती है। फरहाना भट्ट से खाना छीनने और उनकी मां पर भद्दा कमेंट करने पर सलमान ने अमाल को खरी-खोटी सुनाई।

     

    यही नहीं, अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक भी आए और उन्हें समझाया कि वह लड़े-झगड़े, लेकिन हद पार न करें। वह उनका नाम खराब न करें। इस पर अमाल इमोशनल हो जाते हैं। इस बार वीकेंड का वार में थामा (Thamma) स्टार्स नवाजुद्दीन सिद्दिकी, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना नजर आने वाले हैं। 

