    Bigg Boss 19 Elimination: दीवाली के 'फुसकी बम' की तरह निकला ये कंटेस्टेंट, मिड वीक में दिखाया जाएगा मुख्य द्वार

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Mid-Week Eviction: बिग बॉस सीजन 19 में घर का माहौल गरमाता ही जा रहा है। कंटेस्टेंट के बीच लगातार झगड़े बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते चार कंटेस्टेंट पानी पूरी खाकर नॉमिनेट हो गए थे। वीकेंड के वार में भले ही दीवाली की वजह से कोई घर न जाए, लेकिन मिड वीक एविक्शन होगा, जिसमें किसका पत्ता साफ होगा, चलिए बताते हैं। 

    बिग बॉस 19 के मिडवीक एविक्शन में बाहर होगा ये कंटेस्टेंट / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 अब धीरे-धीरे अपने फाइनल पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। सीजन 19 कंटेस्टेंट के साथ हुआ था और 2 महीने बाद अभी भी 14 कंटेस्टेंट शो में बचे हुए हैं। इस हफ्ते नॉमिनेशन में जिस कंटेस्टेंट पर गाज गिरी है, उसमें गौरव खन्ना, मालती चहर, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी का नाम शामिल है।

    वीकेंड पर इस बार दीवाली पड़ रही है, ऐसे में रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान वीकेंड के वार में किसी को भी बाहर नहीं करेंगे, लेकिन ट्विस्ट लाना बिग बॉस का काम है। दीवाली पर भले ही कोई बाहर न जाने, लेकिन मिड वीक एविक्शन में एक कंटेस्टेंट का सफर जरूर खत्म होगा, कौन है वह कंटेस्टेंट, नीचे पढ़ें विस्तार से:

    मिड वीक में ये कंटेस्टेंट हो जाएगा शो से एलिमिनेट?

    बिग बॉस की हर खबर पर पैनी नजर रखने वाले एक पेज ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि 9वें हफ्ते में जो कंटेस्टेंट सलमान खान के शो से आउट हो जाएगा, वह कोई और नहीं, बल्कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चहर हैं।

    मालती इस सीजन में शहबाज बदेशा के बाद दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर बीते हफ्ते ही घर में एंटर हुई थीं। हालांकि, चारों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से उनका गेम ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और सोशल मीडिया पर उन्हें सिर्फ 10% लोगों ने वोट्स किए हैं, जिससे उनके जाने के चांस सबसे ज्यादा हैं।

    bigg boss

    मालती चहर क्यों निकली 'फुसकी बम'?

    क्योंकि दीवाली वीक चल रहा है, ऐसे में मालती चहर को इस सीजन का 'फुसकी बम' कहा जा सकता है। दरअसल, जब मालती ने बिग बॉस 19 के घर में कदम रखा था, तो वह बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी लग रही थीं, पहले ही हफ्ते में गेम उनके इर्द-गिर्द घूमने लगा था, लेकिन अब धीरे-धीरे उनका गेम फुस हो रहा है।

    bigg boss 19 elimination

    जब भी नेहल और फरहाना उनसे बहस करने आती हैं, तो या तो वह उन्हें इग्नोर करती हैं या फिर सामने शहबाज और अमाल मलिक को खड़ा कर देती हैं, जिसके बाद फैंस को ये लगने लगा है कि तान्या मित्तल और नीलम की तरह वह भी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं।

