Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: अमाल मलिक की वजह से झुका पिता का सिर, सबके सामने सलमान खान ने कह दी बड़ी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 अपने 8 हफ्ते के साथ ही आधा सीजन पार कर चुका है और अब अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। घर के अंदर का माहौल भी लगातार गरमाता जा रहा है। बीते दिनों ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जिसे देखकर दर्शकों का भी दिमाग चकरा गया।

बीते एपिसोड में फरहाना भट्ट का कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ना घरवालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से हर कोई कश्मीरी बला पर भड़क गया। इस मुद्दे को सलमान खान (Salman Khan) ने वीकेंड के वार में भी उठाया, जहां उन्होंने अमाल मलिक के पिता डब्बू को बुलाया और उन्होंने उन्हें खरी खोटी सुनाई।

अमाल मलिक पर फूटा सलमान खान का गुस्सा बिग बॉस खबरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वीकेंड के वार में सलमान खान घर में हुए इस शॉकिंग इंसिडेंट के लिए अमाल मलिक की क्लास लगाते हुए दिखाई दिए। सलमान खान ने सिंगर को डांट लगाते हुए कहा, "आपको किसने हकदार बनाया थाली फेंकने का? आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो हमेशा"।

दूसरों के माता पिता के सामने डब्बू मलिक ने कही ये बात इतना ही नहीं, बिग बॉस 19 के इस वीकेंड के वार में डब्बू मलिक ने अन्य पैरेंट जो भी आए, उनके सामने ये बताया कि अमाल मलिक जब भी इस तरह का बर्ताव अपने घर पर करते थे, तो उनके दादाजी उनकी हरकतों पर स्ट्रिक्ट हो जाते थे। जिस तरह से अमाल मलिक के पिता और म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक बात कर रहे थे, उसमें साफ तौर पर उनके चेहरे पर प्यार के साथ-साथ निराशा भी छलक रही थी और साफ दिख रहा था कि उन्हें परिवार के रेप्यूटेशन और फैमिली वैल्यू की चिंता है।