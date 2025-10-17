Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: अमाल मलिक की वजह से झुका पिता का सिर, सबके सामने सलमान खान ने कह दी बड़ी बात

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    बिग बॉस 19 का गेम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, घर का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। बीते दिन अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट का खाते हुए फूड फेक दिया, जिसकी वजह से वीकेंड के वार पर उनके पिता डब्बू के सामने ही सलमान खान ने सिंगर को जोरदार फटकार लगाई। वीकेंड पर क्या-क्या हुआ, यहां पढ़ें: 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में आए अमाल मलिक के पिता डब्बू/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 अपने 8 हफ्ते के साथ ही आधा सीजन पार कर चुका है और अब अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। घर के अंदर का माहौल भी लगातार गरमाता जा रहा है। बीते दिनों ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जिसे देखकर दर्शकों का भी दिमाग चकरा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते एपिसोड में फरहाना भट्ट का कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ना घरवालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से हर कोई कश्मीरी बला पर भड़क गया। इस मुद्दे को सलमान खान (Salman Khan) ने वीकेंड के वार में भी उठाया, जहां उन्होंने अमाल मलिक के पिता डब्बू को बुलाया और उन्होंने उन्हें खरी खोटी सुनाई।

    अमाल मलिक पर फूटा सलमान खान का गुस्सा

    बिग बॉस खबरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वीकेंड के वार में सलमान खान घर में हुए इस शॉकिंग इंसिडेंट के लिए अमाल मलिक की क्लास लगाते हुए दिखाई दिए। सलमान खान ने सिंगर को डांट लगाते हुए कहा, "आपको किसने हकदार बनाया थाली फेंकने का? आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो हमेशा"।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में दिनदहाड़े 'बिग बॉस' की इस हसीना से छेड़छाड़, मंदिर के बाहर हुई घटना का वीडियो वायरल

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीकेंड के वार में सलमान खान ने अकेले ही अमाल मलिक को नहीं सुनाया, बल्कि इस मौके पर उनके पिता डब्बू मलिक भी मौजूद रहे, जो अपने बेटे को देखकर काफी भावुक और साथ ही उनकी इस हरकत पर दुखी हो गए। सलमान खान से डांट पड़ने के बाद बेटे अमाल मलिक को संभालते हुए उन्होंने कहा, "हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा, लेकिन ये हमारी लिगेसी नहीं है"।

    bigg boss 19 weekend ka vaar

    दूसरों के माता पिता के सामने डब्बू मलिक ने कही ये बात

    इतना ही नहीं, बिग बॉस 19 के इस वीकेंड के वार में डब्बू मलिक ने अन्य पैरेंट जो भी आए, उनके सामने ये बताया कि अमाल मलिक जब भी इस तरह का बर्ताव अपने घर पर करते थे, तो उनके दादाजी उनकी हरकतों पर स्ट्रिक्ट हो जाते थे। जिस तरह से अमाल मलिक के पिता और म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक बात कर रहे थे, उसमें साफ तौर पर उनके चेहरे पर प्यार के साथ-साथ निराशा भी छलक रही थी और साफ दिख रहा था कि उन्हें परिवार के रेप्यूटेशन और फैमिली वैल्यू की चिंता है।

    bigg boss 19 weekend ka vaar amaal malik (1)

    अमाल मलिक के गेम की बात करें तो शुरुआत के 2 हफ्तों में तो उनकी पर्सनैलिटी को लोगों ने पसंद किया, लेकिन बाद में जिस तरह से उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिखाते हुए गाली-गलौच किया, उससे फैंस काफी निराश हो गए। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: ये चल क्या रहा है! Farhana की हरकतों से बौखलाए घरवाले, अमाल ने उठाकर फेंकी खाने की प्लेट