Bigg Boss 19: बाप रे इतनी फीस! ये है इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी, सिर्फ एक हफ्ते के लेता है 17 लाख

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 19 अपना आधा सफर पूरा कर चुका है। इस शो को कलर्स और जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर स्ट्रीम होते हुए 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने हो चुके थे।

सीजन का आगाज 16 कंटेस्टेंट के साथ हुआ था, जिसमें से नगमा, आवेज दरबार, नटालिया और जीशान के निकलने के बाद अब सिर्फ 14 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। इस सीजन में अमाल मलिक से लेकर बसीर अली, गौरव खन्ना और कई जाने-माने चहरे एंटर हुए हैं। बिग बॉस सीजन 19 में कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा फीस ले रहा है, चलिए आपको बताते हैं।

हर हफ्ते सबसे ज्यादा इस कंटेस्टेंट को मिलती है फीस हर साल फैंस ये जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि सीजन का सबसे हाइएस्ट कंटेस्टेंट कौन हैं। बिग बॉस सीजन 19 में जो एक्टर शो के लिए सबसे ज्यादा फीस ले रहा है, वह कोई और नहीं, बल्कि अनुपमा (Anupamaa) एक्टर गौरव खन्ना हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पर वीक शो के लिए तकरीबन 17.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं।

पहले दिन से अभी तक कैसा रहा है गौरव खन्ना का गेम? बिग बॉस सीजन 19 के पहले दिन से लेकर 8वें हफ्ते के पूरा होने तक, अगर अनुपमा एक्टर गौरव खन्ना की जर्नी पर एक नजर डाली जाए तो, शुरुआती 5 हफ्तों से तो गौरव बिल्कुल शांत थे। वह किसी के मुद्दे में नहीं पड़ते थे, यहां तक कि एपिसोड्स में भी ज्यादा नजर नहीं आते थे।