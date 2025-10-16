Bigg Boss 19: बाप रे इतनी फीस! ये है इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी, सिर्फ एक हफ्ते के लेता है 17 लाख
सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में इस साल कई ऐसे चेहरे आए हैं, जिन्हें फैंस ने पहले भी देखा है। सोशल मीडिया पर उनकी एक अच्छी खासी प्रशंसकों की लिस्ट है। इस सीजन में फिलहाल 14 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, चलिए जानते हैं कि बिग बॉस 19 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 19 अपना आधा सफर पूरा कर चुका है। इस शो को कलर्स और जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर स्ट्रीम होते हुए 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने हो चुके थे।
सीजन का आगाज 16 कंटेस्टेंट के साथ हुआ था, जिसमें से नगमा, आवेज दरबार, नटालिया और जीशान के निकलने के बाद अब सिर्फ 14 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। इस सीजन में अमाल मलिक से लेकर बसीर अली, गौरव खन्ना और कई जाने-माने चहरे एंटर हुए हैं। बिग बॉस सीजन 19 में कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा फीस ले रहा है, चलिए आपको बताते हैं।
हर हफ्ते सबसे ज्यादा इस कंटेस्टेंट को मिलती है फीस
हर साल फैंस ये जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि सीजन का सबसे हाइएस्ट कंटेस्टेंट कौन हैं। बिग बॉस सीजन 19 में जो एक्टर शो के लिए सबसे ज्यादा फीस ले रहा है, वह कोई और नहीं, बल्कि अनुपमा (Anupamaa) एक्टर गौरव खन्ना हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पर वीक शो के लिए तकरीबन 17.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं।
यानी कि अनुमानित, उनकी सलमान खान के शो के लिए हर दिन की फीस 2.5 करोड़ है और 3 महीने के लिए ये फीस 2 करोड़ 4 लाख है। अगर गौरव बिग बॉस 19 के सीजन में टिक जाते हैं, तो वह करोड़ों रुपए इस सीजन से कमाकर जाएंगे, इसके अलावा अगर सीजन एक्सटेंट होता है, तो ये पैसा और भी बढ़ जाएगा।
पहले दिन से अभी तक कैसा रहा है गौरव खन्ना का गेम?
बिग बॉस सीजन 19 के पहले दिन से लेकर 8वें हफ्ते के पूरा होने तक, अगर अनुपमा एक्टर गौरव खन्ना की जर्नी पर एक नजर डाली जाए तो, शुरुआती 5 हफ्तों से तो गौरव बिल्कुल शांत थे। वह किसी के मुद्दे में नहीं पड़ते थे, यहां तक कि एपिसोड्स में भी ज्यादा नजर नहीं आते थे।
हालांकि, पिछले 2-3 हफ्तों में एक्टर का गेम मजबूत हुआ है और उनकी फरहाना से लेकर नीलम और मालती सहित कई लोगों से लड़ाई हो चुकी है। वह बिना चिल्लाए जिस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं और मेकर्स के कहने पर और कैमरा को दिखाने के लिए नहीं चिल्लाते, उनका ये एटीट्युड फैंस को बहुत पसंद आता है।
