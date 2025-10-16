Bigg Boss 19: तीसरी बार कैप्टन बनने के लिए Farhana Bhatt ने कर दी हद पार, उड़ाई नीलम की चिट्ठी के चीथड़े

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में हर दिन कोई न कोई ड्रामा देखने को मिल रहा है। अपकमिंग एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क होगा जिसमें घरवालों को एक-दूसरे के फैमिली की चिट्ठियां मिलेंगी। इस टास्क में घरवालों को एक-दूसरे की चिट्ठी मिलेगी और जो उसे फाड़ देगा, वो कैप्टेंसी का दावेदार बन जाएगा और जो दूसरे को दे देगा, वो दावेदार नहीं होगा।

