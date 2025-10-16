Bigg Boss 19: तीसरी बार कैप्टन बनने के लिए Farhana Bhatt ने कर दी हद पार, उड़ाई नीलम की चिट्ठी के चीथड़े
Bigg Boss 19: विवादित शो बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क के दौरान घरवालों को परिवार के खत मिले। दावेदार बनने के लिए एक कंटेस्टेंट को दूसरे का खत फाड़ना था। कई कंटेस्टेंट्स ने अपनी कैप्टेंसी छोड़ दी, लेकिन फरहाना भट्ट ने तीसरी बार कैप्टन बनने के लिए घरवालों को ही अपने खिलाफ खड़ा कर लिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में हर दिन कोई न कोई ड्रामा देखने को मिल रहा है। अपकमिंग एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क होगा जिसमें घरवालों को एक-दूसरे के फैमिली की चिट्ठियां मिलेंगी। इस टास्क में घरवालों को एक-दूसरे की चिट्ठी मिलेगी और जो उसे फाड़ देगा, वो कैप्टेंसी का दावेदार बन जाएगा और जो दूसरे को दे देगा, वो दावेदार नहीं होगा।
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया कि जैसे ही शो में कंटेस्टेंट्स के घरवालों की चिट्ठियां आईं, वैसे ही सभी इमोशनल हो गए। प्रोमो में देखा जा सकता है कि कुनिका सदानंद अपनी फैमिली का लेटर पाकर रोने लगीं। प्रणित भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। मृदुल को भी अपनी चिट्ठी मिली।
फरहाना ने फाड़ी नीलम की चिट्ठी
एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें फरहाना भट्ट पर पूरे घरवाले भड़कते हुए नजर आए। दरअसल, फरहाना के हाथ नीलम गिरी (Neelam Giri) की चिट्ठी लगी और उन्होंने कैप्टेंसी की दावेदार बन गई। नीलम के मना करने के बावजूद फरहाना नहीं मानीं और उन्होंने चिट्ठी को फाड़ दिया।
फूट-फूट कर रोईं नीलम गिरी
इस बात से नीलम गिरी फूट-फूटकर रोने लगीं और बोला कि फरहाना ने आज उन्हें तोड़ दिया। इस बात से हर कोई एक्ट्रेस के खिलाफ दिखा। कुनिका सदानंद ने कहा कि ऐसी भी क्या दुश्मनी थी। बसीर अली और बाकी घरवालों ने भी फरहाना को खूब खरी-खोटी सुनाई लेकिन एक्ट्रेस को कोई पछतावा नहीं हुआ।
अब सोशल मीडिया पर लोग बंट गए हैं। कोई फरहाना को सपोर्ट कर रहा है तो कोई उनकी आलोचना कर रहा है।
