Bigg Boss 19: एक नंबर की चुगलखोर निकली नेहल चुदास्मा, दोस्त Farrhana Bhatt की पीठ पर घोंपा खंजर
बिग बॉस 19 के घर का रुख कभी भी बदल जाता है। कब पक्के दोस्त ही दुश्मन बन जाए, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ फरहाना भट्ट के साथ भी, जहां उनकी सबसे करीबी दोस्त नेहल ने ही कुछ ऐसा गंदा बोल दिया, जिसे सुनकर यूजर्स भी हैरान रह गए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के घर में कब कौन सा कंटेस्टेंट गिरगिट की तरह रंग बदल लेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। यहां हर कोई खुद को घर में बचाने के लिए अपने दोस्त की बलि देने से भी नहीं कतराता है। एक तरफ जहां लास्ट वीकेंड के वार के बाद तान्या मित्तल और नीलम गिरी का भी रिश्ता कुछ खट्टा-मीठा सा हो गया है।
वहीं दूसरी तरफ खुद को फरहाना भट्ट की सबसे अच्छी दोस्त बताने वालीं बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नेहल चुदास्मा ने ही उन्हें धोखा देते हुए ऐसे गंदे शब्द उनके लिए बोले हैं, जिसे सुनकर घरवाले भले ही शॉक्ड न हुए हों, लेकिन दोनों को दोस्ती को सच्चा समझने वाले फैंस को गहरा झटका लगा है। नेहल के फरहाना के पीछे क्या कहा, चलिए बताते हैं:
नेहल ने फराहना के लिए बोले गंदे बोल
बीते कुछ हफ्ते में जिस तरह से नेहल और फरहाना ने एक-दूसरे को नॉमिनेशन से लेकर कैप्टेंसी तक में सपोर्ट किया, उसे देखकर फैंस को यही लग रहा था कि यही एक सच्ची दोस्ती अब तक बिग बॉस 19 हाउस में बनी है। हालांकि, यहां भी वह गलत साबित हो गए। दरअसल, बीते एपिसोड में नेहल और फरहाना एक-दूसरे से कम बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे।
फैंस को झटका तो तब लगा जब नेहल ने अपने को-कंटेस्टेंट गौरव खन्ना से बातचीत करते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड फरहाना भट्ट को वाहियात औरत कह दिया। वह गौरव से ये कहती दिखीं कि ये वाहियात औरत आपसे क्या बोल रही थी। हालांकि, गौरव खन्ना ने नेहल को बताया कि फरहाना अपनी लाइफ की बातें कर रही थीं।
नेहल चुदास्मा पर भड़क गए यूजर्स
नेहल ने जिस तरह से फरहाना भट्ट के लिए 'वाहियात औरत' जैसा शब्द इस्तेमाल किया, वह कुछ फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा, "नेहल फरहाना को वाहियात औरत बोल रही है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, बीते हफ्ते तक ये दोनों बहनों की तरह बर्ताव कर रहे थे"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "इन दोनों की दोस्ती बिग बॉस 19 में रियल सी लग रही थी, इस दोस्ती का अंत देखना बहुत ही दुखद है"। आपको बता दें कि फरहाना का गेम पहले भले ही ऑडियंस को न पसंद आया हो, लेकिन अब धीरे-धीरे जिस तरह वह अपना स्टैंड लेती हैं, उससे वह दर्शकों की फेवरेट बनती जा रही हैं।
