Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: न फरहाना, ना अभिषेक... जनता के दिलों पर इस कंटेस्टेंट का राज, उठा ले जाएगा सीजन की ट्रॉफी?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    Bigg Boss 19: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में कई कंटेस्टेंट ग्रुप के चक्कर में फिसल गए, लेकिन एक है जो ग्रुप के साथ रहकर भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। अपने स्ट्रॉन्ग गेम के बदौलत इसने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है और फराहना भट्ट-अभिषेक बच्चन को भी पीछे कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यह कंटेस्टेंट बना मोस्ट लाइक्ड। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में कई कंटेस्टेंट्स हैं जो अपनी मजबूत पर्सनैलिटी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। इस बार एक-दो नहीं बल्कि कई प्लेयर्स को मजबूत बताया जा रहा है। मगर इस वक्त जो अपने गेम से दर्शकों का मोस्ट फेवरेट बन गया है, उसका नाम जानकर आपको हैरानी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस 19 को शुरू हुए डेढ़ महीने बीत गए हैं। पिछले कुछ समय से शो में फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) और अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) काफी हाइलाइट हो रहे हैं। यहां तक कि गौरव खन्ना के गेम को भी मजबूत बताया जा रहा है। मगर इन सबके बीच एक कंटेस्टेंट चुपके से लोगों के दिलों में बस गया है।

    रेंकिंग में बसीर अली ने मारी बाजी

    भले ही वीकेंड का वार में सलमान खान उस कंटेस्टेंट पर ज्यादा ध्यान न दें, लेकिन किसी न किसी वजह से वह दर्शकों का ध्यान खींच ही लेते हैं। आलम यह है कि अब वह अभी तक के मोस्ट लाइक्ड कंटेस्टेंट बन गए हैं। दरअसल, बिग बॉस तक ने इस हफ्ते के टॉप 5 कंटेस्टेंट का नाम रिवील किया है जो दर्शकों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। इनमें फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और बसीर अली हैं। इस टॉप 5 में जिसने नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा किया है, वो हैं बसीर अली।

    fw

    photo credit - x

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Eviction: जीशान के बाद मिड-वीक में आउट होगा मजबूत कंटेस्टेंट, इन 4 पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार

    लिस्ट में शामिल हैं प्रणित मोरे

    जी हां, पिछले कुछ समय से बसीर अली के गेम को काफी पसंद किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग और एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी के लिए लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। साथ ही मेकर्स पर आरोप लगा रहे हैं कि वे वीकेंड का वार में उन्हें इग्नोर करते हैं। इस रेंकिंग लिस्ट में बसीर के बाद दूसरे नंबर पर अभिषेक, तीसरे पर गौरव, चौथे पर प्रणित और पांचवें पर फरहाना हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: तान्या मित्तल की क्लास लगाना सलमान खान को ही पड़ी भारी, लोग बोले- 'खराब कर दिया उसका गेम'

     