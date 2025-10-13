Bigg Boss 19: न फरहाना, ना अभिषेक... जनता के दिलों पर इस कंटेस्टेंट का राज, उठा ले जाएगा सीजन की ट्रॉफी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में कई कंटेस्टेंट्स हैं जो अपनी मजबूत पर्सनैलिटी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। इस बार एक-दो नहीं बल्कि कई प्लेयर्स को मजबूत बताया जा रहा है। मगर इस वक्त जो अपने गेम से दर्शकों का मोस्ट फेवरेट बन गया है, उसका नाम जानकर आपको हैरानी होगी।

जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस 19 को शुरू हुए डेढ़ महीने बीत गए हैं। पिछले कुछ समय से शो में फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) और अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) काफी हाइलाइट हो रहे हैं। यहां तक कि गौरव खन्ना के गेम को भी मजबूत बताया जा रहा है। मगर इन सबके बीच एक कंटेस्टेंट चुपके से लोगों के दिलों में बस गया है।

रेंकिंग में बसीर अली ने मारी बाजी भले ही वीकेंड का वार में सलमान खान उस कंटेस्टेंट पर ज्यादा ध्यान न दें, लेकिन किसी न किसी वजह से वह दर्शकों का ध्यान खींच ही लेते हैं। आलम यह है कि अब वह अभी तक के मोस्ट लाइक्ड कंटेस्टेंट बन गए हैं। दरअसल, बिग बॉस तक ने इस हफ्ते के टॉप 5 कंटेस्टेंट का नाम रिवील किया है जो दर्शकों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। इनमें फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और बसीर अली हैं। इस टॉप 5 में जिसने नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा किया है, वो हैं बसीर अली।