Bigg Boss 19 में हुई रवि गुप्ता की एंट्री, आते ही घरवालों की कर दी बोलती बंद, सलमान भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 का माहौल बदलने स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता (Ravi Gupta) आ रहे हैं। शो में आते ही घर का माहौल खुशनुमा होने वाला है। रवि के ह्यूमर से सलमान खान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। टीवी और ओटीटी पर टेलीकास्ट होने वाला ये शो दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यूं तो घर में कंटेस्टेंट्स खूब ड्रामा फैला रहे हैं, लेकिन एक कंटेस्टेंट के आने से माहौल और भी मजेदार होने वाला है।
बिग बॉस 19 में स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता (Ravi Gupta) की एंट्री हुई है। शो में आते ही रवि ने अपने ह्यूमर से कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनकी बात सुनकर अभिनेता और होस्ट सलमान खान (Salman Khan) भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सके।
रवि गुप्ता की बात सुन सलमान खान की छूटी हंसी
बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड का लेटेस्ट प्रोमो भी सामने आया है। प्रोमो में देखा जा सकता है कि सलमान शो में रवि का वेलकम करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि उन्हें उनके घरवाले कैसे लगे। तो रवि उनके रियल परिवार वालों के नाम लेने लगते हैं। रवि कहते हैं, "मुझे शुरू से सोहेल भाई, अरबाज भाई, मुझे शेरा भी अच्छा लगता है सर।" उनकी ये बात सुनकर सल्लू मियां अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए।
रवि गुप्ता ने घरवालों को किया रोस्ट
फिर रवि गुप्ता घरवालों के साथ चिट-चैट करते हैं। प्रोमो में दिखाया गया है कि उन्होंने बारी-बारी से कंटेस्टेंट्स को रोस्ट किया। उन्होंने अमाल मलिक को बुलाया और उनके बारे में कहा, "अमाल भाई, जो दिन में इतना सुरीला है, रात में इतना भयानक खर्राटा कैसे ले सकता है।" प्रणित के बारे में उन्होंने कहा, "प्रणित शेरा भाई का नंबर मांग रहा था। शेरा भाई ने पता है क्या बोला। जब बिग बॉस यह वाला खत्म हो जाएगा, सब लोग घर चले जाएंगे तो तुम रहोगे अकेले, सलमान भाई अलग से तुमसे मिलने के लिए आएंगे।"
बता दें कि कॉमेडियन रवि गुप्ता शो में बतौर कंटेस्टेंट नहीं, बल्कि एक स्पेशल सेशन के लिए आए हैं। रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड में रवि की महफिल से दर्शकों का एंटरटेनमेंट होगा।
