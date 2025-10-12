Bigg Boss 19 में हुई रवि गुप्ता की एंट्री, आते ही घरवालों की कर दी बोलती बंद, सलमान भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। टीवी और ओटीटी पर टेलीकास्ट होने वाला ये शो दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यूं तो घर में कंटेस्टेंट्स खूब ड्रामा फैला रहे हैं, लेकिन एक कंटेस्टेंट के आने से माहौल और भी मजेदार होने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिग बॉस 19 में स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता (Ravi Gupta) की एंट्री हुई है। शो में आते ही रवि ने अपने ह्यूमर से कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनकी बात सुनकर अभिनेता और होस्ट सलमान खान (Salman Khan) भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सके।