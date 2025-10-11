Bigg Boss 19: सलमान खान ने तान्या और नीलम को जमकर लगाई फटकार, वीकेंड का वार में दिया रियलिटी चेक
Bigg Boss 19: इस बार वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल और नीलम गिरी की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने यहां तक कहा कि नीलम का गेम वीक है।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में इस वक्त घमासान चल रहा है। पिछले वीकेंड का वार में मालती चहरवाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई थी और आते ही उन्होंने घर में तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा तान्या के साथ उनकी अनबन हुई और इसी को लेकर तान्या काफी रोई भी थी।
तान्या की ओवररिएक्शन पर भड़के सलमान
सलमान खान ने इस हफ्ते तान्या के बिहेवियर को टारगेट करते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई है। वीकेंड का वार का प्रोमो हाल ही में सामने आया और जिसमें सलमान ने तान्या को कहा, 'तान्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इतना सिंपथी कार्ड क्यों खेल रही हो। जिन चीजों पर आप इतना ओवररिएक्ट करके रोने लगती हैं वो दूसरे लोगों को काकी मामूली लगती हैं। आप धमकी देती रहती हो कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, तो आपको जो करना है वो करो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता'।
View this post on Instagram
यह भी पढ़ें- 4 अफेयर, 2 लिव-इन और 2 शादी! Kunickaa Sadanand ने पर्सनल लाइफ के खोले राज, बोलीं- '60 की उम्र तक...'
नीलम के गेम को बोला वीक
तान्या के साथ ही नीलम को भी फटकार लगाई है। सलमान ने नीलम को कहा कि, 'प्लेग्राउंड वाले टास्क में क्या करना था, बुरा बुरा बोलना था तो गौरव ने क्या गलत किया, कि इसका गुस्सा आपने पूरे घर में निकाला। गौरव ने कुछ गलत नहीं बोला क्योंकि आपका कोई ओपिनियन सामने नहीं आता है, सच कड़वा होता है और आप एक वीककंपेटीटर हो और आपसे इनको कोई खतरा नहीं है'।
View this post on Instagram
ये सदस्य होगा इस हफ्ते घर से बाहर
पिछले वीकेंड का वार में किसी सदस्य का एलिमिनेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जीशानकादरी घर से बाहर होने जा रहे हैं। इस वीकबसीर, अशनूर, प्रणीत, जीशान, नीलम, मृदुल नॉमिनेशन में थे। वहीं इस वीक के लिए फरहाना के बाद नेहल घर की कैप्टन बनी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।