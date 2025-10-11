Bigg Boss 19: सलमान खान ने तान्या और नीलम को जमकर लगाई फटकार, वीकेंड का वार में दिया रियलिटी चेक

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में इस वक्त घमासान चल रहा है। पिछले वीकेंड का वार में मालती चहरवाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई थी और आते ही उन्होंने घर में तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा तान्या के साथ उनकी अनबन हुई और इसी को लेकर तान्या काफी रोई भी थी।

तान्या की ओवर रिएक्शन पर भड़के सलमान सलमान खान ने इस हफ्ते तान्या के बिहेवियर को टारगेट करते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई है। वीकेंड का वार का प्रोमो हाल ही में सामने आया और जिसमें सलमान ने तान्या को कहा, 'तान्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इतना सिंपथी कार्ड क्यों खेल रही हो। जिन चीजों पर आप इतना ओवररिएक्ट करके रोने लगती हैं वो दूसरे लोगों को काकी मामूली लगती हैं। आप धमकी देती रहती हो कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, तो आपको जो करना है वो करो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता'।