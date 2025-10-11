Bigg Boss 19: गौहर खान ने बता दिया कौन बनेगा इस सीजन का विनर, इस कंटेस्टेंट की हुईं जबरा फैन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में गौहर खान छठे हफ्ते में वीकेंड के वार में खास मेहमान बनकर आई थीं और उन्होंने अपने देवर आवेज दरबार को उनके गेम को लेकर काफी समझाया था, लेकिन वह उसी हफ्ते घर से बेघर हो गए थे। हालांकि, इस दौरान गौहर ने अमाल मलिक की भी क्लास लगाई और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने उन्हें नमस्ते बोल दिया।

गौहर खान के देवर आवेज दरबार भले ही शो से एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन एक्स विनर लगातार ये शो फॉलो कर रही हैं। हाल ही में वह एक कंटेस्टेंट के गेम से तो इतनी इम्प्रेस हुईं कि गौहर ने उन्हें इस सीजन का विनर बनने लायक ही बता दिया।

इस कंटेस्टेंट की फैन हो गईं हैं गौहर खान सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 19 में इस वक्त टोटल 15 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें से कोई लड़कर तो कोई अपना मास्टरमाइंड बनकर इस गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है। गौहर खान कल कैप्टेंसी टास्क के बाद जिस कंटेस्टेंट की जबरा फैन हो गईं हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि अनुपमा (Anupamaa) एक्टर गौरव खन्ना हैं, जो बार-बार सलमान खान के कहने पर भी बेवजह चिल्लाने के लिए तैयार नहीं हैं।