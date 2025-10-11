Bigg Boss 19: गौहर खान ने बता दिया कौन बनेगा इस सीजन का विनर, इस कंटेस्टेंट की हुईं जबरा फैन
Bigg Boss 19: सलमान खान के शो बिग बॉस 19 की सीजन 7 की विनर गौहर खान ने लगातार आवेज दरबार के निकलने के बाद भी इस सीजन पर लगातार नजरें रखी हुईं हैं। हाल ही में वह एक कंटेस्टेंट के गेम से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुईं कि उसे ही विनर बनने के काबिल बताया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में गौहर खान छठे हफ्ते में वीकेंड के वार में खास मेहमान बनकर आई थीं और उन्होंने अपने देवर आवेज दरबार को उनके गेम को लेकर काफी समझाया था, लेकिन वह उसी हफ्ते घर से बेघर हो गए थे। हालांकि, इस दौरान गौहर ने अमाल मलिक की भी क्लास लगाई और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने उन्हें नमस्ते बोल दिया।
गौहर खान के देवर आवेज दरबार भले ही शो से एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन एक्स विनर लगातार ये शो फॉलो कर रही हैं। हाल ही में वह एक कंटेस्टेंट के गेम से तो इतनी इम्प्रेस हुईं कि गौहर ने उन्हें इस सीजन का विनर बनने लायक ही बता दिया।
इस कंटेस्टेंट की फैन हो गईं हैं गौहर खान
सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 19 में इस वक्त टोटल 15 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें से कोई लड़कर तो कोई अपना मास्टरमाइंड बनकर इस गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है। गौहर खान कल कैप्टेंसी टास्क के बाद जिस कंटेस्टेंट की जबरा फैन हो गईं हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि अनुपमा (Anupamaa) एक्टर गौरव खन्ना हैं, जो बार-बार सलमान खान के कहने पर भी बेवजह चिल्लाने के लिए तैयार नहीं हैं।
गौहर खान ने गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की टीम के प्रति लॉयलटी की तारीफ की। एक्स विनर के गौरव खान की तारीफों के पुल बांधते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, "टास्क हार के भी जीत गया गौरव। अपने ग्रुप के प्रति लॉयल है, उन्होंने जिस तरह से अशनूर और अभिषेक को अंदर आकर कहा कि ओवररिएक्ट मत करो, मुझे वह सच में पसंद आया। सोचता है..ये ही एक विनर क्वालिटी है गौरव खन्ना"।
गौरव खन्ना के साथ हुई नाइंसाफी
दरअसल, बीते दिन बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क खेला गया था, जिसमें अशनूर और गौरव खन्ना को जूते में पैर डालकर अभिषेक बजाज की फोटो के पजल्स को बनाना था। टास्क के संचालक बजाज ही थे, दोनों ही उनके ग्रुप के थे, लेकिन उन्होंने ये टास्क अश्नूर को जिताकर उन्हें कैप्टेंसी का दावेदार बना दिया।
अशनूर को बायस्ड होकर जिताने पर अभिषेक बजाज इस फैसले को सिर्फ कुनिका सदानंद और जीशान कादरी ने ही गलत नहीं बताया, बल्कि फैंस को भी ऐसा लगा कि ये दूसरी बार है जब कैप्टेंसी टास्क में गौरव के साथ नाइंसाफी की गई है। गौरव खन्ना जिस डिग्निटी और रियल मुद्दों पर बोलते हुए गेम में आगे बढ़ रहे हैं, वह फैंस को पसंद आ रहा है।
