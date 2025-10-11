Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 Elimination: धरी रह गई सारी प्लानिंग! शो से एविक्ट हुआ ये मजबूत कंटेस्टेंट, खत्म होगा याराना

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:46 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Evicted Contestant: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में इस हफ्ते एक कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन तय है। पिछले हफ्ते कोई बेघर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जिस कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट मिला है, वो शो का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बताया जा रहा था। कौन शो से कम वोट पाकर बाहर हुआ, जानिए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिग बॉस 19 से एलिमिनेट हुआ सबसे मजबूत कंटेस्टेंट। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में इस हफ्ते किसी एक कंटेस्टेंट का पत्ता साफ होना तय है। बीते हफ्ते होस्ट सलमान खान ने रिवील किया था कि कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा। मगर इस हफ्ते किसी एक का बाहर जाना तय है और जो बाहर होने वाला है, उसका नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस हफ्ते बिग बॉस से एलिमिनेट होने के लिए कुल 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे जिनमें बसीर अली (Baseer Ali), जीशान कादरी (Zeishan Quadri), नीलम गिरी (Neelam Giri), प्रणित मोरे (Pranit More), मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) शामिल हैं।

    बिग बॉस से आउट शो का मास्टरमाइंड

    इस हफ्ते वीकेंड का वार में फुल ऑन मस्ती होने वाली है, लेकिन किसी एक के घर जाने से शो में मायूसी भी छाएगी। इन 6 कंटेस्टेंट्स में यू्ं तो सभी मजबूत कंटेस्टेंट्स हैं लेकिन एक का सफर खत्म हो जाएगा। इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट बाहर होने वाला है, वो सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में गिना जाने वाला था और यही नहीं, उसे घर का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा था।

    Zeishan Quadri

    Photo Credit - X

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: मालती चाहर ने फेंका तुरुप का इक्का, तान्या मित्तल के निकले आंसू, घरवालों का चढ़ गया पारा

    जीशान कादरी को मिले सबसे कम वोट

    यह कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि जीशान कादरी (Bigg Boss 19 Eliminated Contestant) हैं। बिग बॉस तक एक्स पेज के मुताबिक, इस हफ्ते जीशान कादरी शो से आउट हो गए हैं। उन्होंने सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में सबसे कम वोट मिले थे। जीशान की भले ही सोशल मीडिया पर ज्यादा फैन-फॉलोइंग न हो, लेकिन वह शो में काफी एक्टिव थे।

    जीशान कादरी के जाने से टूटेगी दोस्ती

    जीशान कादरी के एविक्ट होने की खबर अगर सही है तो उनकी टीम टूट सकती है। शुरू से ही उन्होंने नीलम गिरी, तान्या मित्तल, बसीर अली, अमाल मलिक और शहबाज बडेशा के साथ टीम बनाई थी और वह सभी को एक साथ रखते थे। मगर अब शायद ऐसा नहीं होगा। जीशान के जाने से गेम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल, वीकेंड का वार में ही होस्ट सलमान खान एविक्टेड कंटेस्टेंट का नाम रिवील करेंगे।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ में आई सत्ता, घरवालों की नाक में दम करेगा नया कैप्टन?