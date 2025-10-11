Bigg Boss 19 Elimination: धरी रह गई सारी प्लानिंग! शो से एविक्ट हुआ ये मजबूत कंटेस्टेंट, खत्म होगा याराना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में इस हफ्ते किसी एक कंटेस्टेंट का पत्ता साफ होना तय है। बीते हफ्ते होस्ट सलमान खान ने रिवील किया था कि कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा। मगर इस हफ्ते किसी एक का बाहर जाना तय है और जो बाहर होने वाला है, उसका नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

इस हफ्ते बिग बॉस से एलिमिनेट होने के लिए कुल 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे जिनमें बसीर अली (Baseer Ali), जीशान कादरी (Zeishan Quadri), नीलम गिरी (Neelam Giri), प्रणित मोरे (Pranit More), मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) शामिल हैं।

बिग बॉस से आउट शो का मास्टरमाइंड इस हफ्ते वीकेंड का वार में फुल ऑन मस्ती होने वाली है, लेकिन किसी एक के घर जाने से शो में मायूसी भी छाएगी। इन 6 कंटेस्टेंट्स में यू्ं तो सभी मजबूत कंटेस्टेंट्स हैं लेकिन एक का सफर खत्म हो जाएगा। इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट बाहर होने वाला है, वो सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में गिना जाने वाला था और यही नहीं, उसे घर का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा था।