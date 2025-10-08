Bigg Boss 19: 'इसने तो आत्मा को भी जीत लिया', Farrhana Bhatt के डरावने रूप को देख छूटे सबके पसीने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 में इस हफ्ते काफी कुछ धमाल देखने को मिला है। जहां बीते दिन नॉमिनेशन टास्क में फरहाना भट्ट और मालती चहर ने डायन का रूप लेकर छह घरवालों अशनूर कौर, प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी, जीशान कादरी और नीलम गिरी को नॉमिनेट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब फरहाना ने अपना नया अवतार दिखाया।

फरहाना के इस डरावने रूप को देखकर एक तरफ जहां घरवालों की हालत पस्त हो गई, तो वहीं लोगों ने उनकी एक्टिंग लेवल को अव्वल दर्जे की बताया। फरहाना ने कौन सा नया रूप किया है धारण, चलिए देखते हैं:

फरहाना भट्ट ने चुन-चुनकर लिया बदला फरहाना भट्ट को एक तरफ जहां जीशान-अमाल मलिक की टीम ने मिलकर पहला कैप्टेंसी टास्क जिताया था, तो वहीं दूसरी बार उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये कैप्टेंसी हासिल की थी, जिसमें उन्हें नीलम से लेकर कई घरवालों ने परेशान किया। अब इसी का बदला फरहाना ने उनसे लिया, लेकिन लड़कर नहीं, बल्कि सचमुच डायन बनकर।