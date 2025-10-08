Language
    Bigg Boss 19: 'इसने तो आत्मा को भी जीत लिया', Farrhana Bhatt के डरावने रूप को देख छूटे सबके पसीने

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:14 PM (IST)

    फराहना भट्ट ने 'बिग बॉस 19' में अपने डरावने अवतार से सबको चौंका दिया। उनके मेकअप और एक्टिंग ने घरवालों के साथ-साथ दर्शकों को भी डरा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है। फराहना के इस रूप को देखकर लोग हैरान हैं और उनकी एक्टिंग की प्रशंसा कर रहे हैं।

    फराहना भट्ट का डरावना रूप, दर्शक हुए भयभीत/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 में इस हफ्ते काफी कुछ धमाल देखने को मिला है। जहां बीते दिन नॉमिनेशन टास्क में फरहाना भट्ट और मालती चहर ने डायन का रूप लेकर छह घरवालों अशनूर कौर, प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी, जीशान कादरी और नीलम गिरी को नॉमिनेट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब फरहाना ने अपना नया अवतार दिखाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरहाना के इस डरावने रूप को देखकर एक तरफ जहां घरवालों की हालत पस्त हो गई, तो वहीं लोगों ने उनकी एक्टिंग लेवल को अव्वल दर्जे की बताया। फरहाना ने कौन सा नया रूप किया है धारण, चलिए देखते हैं:

    फरहाना भट्ट ने चुन-चुनकर लिया बदला

    फरहाना भट्ट को एक तरफ जहां जीशान-अमाल मलिक की टीम ने मिलकर पहला कैप्टेंसी टास्क जिताया था, तो वहीं दूसरी बार उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये कैप्टेंसी हासिल की थी, जिसमें उन्हें नीलम से लेकर कई घरवालों ने परेशान किया। अब इसी का बदला फरहाना ने उनसे लिया, लेकिन लड़कर नहीं, बल्कि सचमुच डायन बनकर।

    बिग बॉस 19 के मेकर्स ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें फरहाना भट्ट कभी कैमरे के सामने और कभी लोगों के सामने ऐसे बर्ताव कर रही हैं, जैसे वह किसी आत्मा से ऑबसेस्ट हैं। वह कभी शहबाज के पास जाकर उन्हें मोटा कहकर परेशान कर रही हैं, तो कभी बाथरूम के बाहर खड़े होकर अजीब सी भूतनी वाली आवाजें निकाल रही हैं। उनका ये रूप देखकर कंटेस्टेंट काफी डर और सहम गए।

     
     
     
    दर्शकों को पसंद आया फरहाना का ये लुक

    फरहाना जिन्हें बिग बॉस के घर के अंदर लड़ाई के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी भूतनी वाली एक्टिंग स्किल्स से फैंस को इम्प्रेस कर दिया है। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, "फरहाना वापस लौट आई, मुझे तुम्हारा ये साइड बहुत ही पसंद है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं फुल एंटरटेनमेंट करना, वो शहबाज और तान्या जो करते हैं, उसे देखकर इरिटेट होते हैं हम"।

    फरहाना

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "फरहाना आपने तो आत्मा को जीत लिया है"। शुरुआत में जहां फरहाना को घर की सबसे लड़ाका कंटेस्टेंट के रूप में जाना जा रहा था, तो वहीं अब इस शो के दर्शकों को उनमें विनर क्वालिटी दिख रही है।

