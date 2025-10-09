Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ में आई सत्ता, घरवालों की नाक में दम करेगा नया कैप्टन?
Bigg Boss 19 New Captain: फरहाना भट्ट के बाद विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 को नया कैप्टन मिल गया है। शो में अभी तक चार कंटेस्टेंट्स कैप्टन बन चुके हैं, जिसमें फरहाना के हाथ में दो बार सत्ता रही। अब देखना होगा कि नए कंटेस्टेंट के कैप्टन बनने के बाद घर का माहौल कैसा होता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) में इन दिनों खूब बवाल दिखने को मिल रहे हैं। बीते दो हफ्ते से बिग बॉस की कमान फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) के हाथ में थी जो अब एक नए कंटेस्टेंट को मिलने वाला है।
सलमान खान के होस्टेड शो बिग बॉस 19 में पिछले हफ्ते चार कंटेस्टेंट्स कैप्टेंसी दावेदार बने थे जिसमें तान्या मित्तल (Tanya Mittal), नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama), शहबाज बडेशा और अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) थे।
कैप्टेंसी टास्क में हुआ बवाल
हाल ही में बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ है जिसका एपिसोड शुक्रवार को दिखाया जाएगा। कैप्टेंसी टास्क का प्रोमो सामने आ गया है। इस प्रोमो टास्क में नीलम और नेहल की भिड़ंत हो गई थी। साथ ही मालती और फरहाना भी आपस में भिड़ गई थीं।
Captaincy Task Promo - Malti vs Farrhana 🔥pic.twitter.com/PvqGCa2F8C— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 8, 2025
कैप्टेंसी टास्क से दूर एक्स कैप्टंस
खैर, इस कैप्टेंसी टास्क से नए कैप्टन का चयन नहीं हुआ है। वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से नया कैप्टन चुना जाएगा। जिस कैप्टन को सबसे कम वोट मिले हैं, वो कैप्टन बनेगा। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक्स कैप्टंस एसेंबली रूम में वोट करने के लिए मौजूद नहीं होंगे।
कौन बना बिग बॉस 19 का कैप्टन?
तान्या मित्तल ने फरहाना, अशनूर ने अमाल, शहबाज ने अभिषेक और नेहल ने मालती को वोटिंग से दूर रखा। एसेंबली रूम में कैप्टन न बनाने के हक में सबसे ज्यादा वोट तान्या मित्तल को मिले। सबसे कम वोट पाने वालीं नेहल हैं जो अब बिग बॉस के घर की सत्ता संभालेंगी।
तान्या मित्तल के साथ सख्त होंगी नेहल?
अब तक नेहल चुडासमा की कई घरवालों से लड़ाई हो चुकी है, लेकिन सीक्रेट रूम से आने के बाद से ही नेहल की तान्या मित्तल के साथ 36 का आंकड़ा है। अब देखना होगा कि कैप्टन बनने के बाद दोनों के बीच नोकझोंक रहती है या काम के लिए नेहल तान्या से मिल-जुलकर काम करेंगी।
