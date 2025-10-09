Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ में आई सत्ता, घरवालों की नाक में दम करेगा नया कैप्टन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) में इन दिनों खूब बवाल दिखने को मिल रहे हैं। बीते दो हफ्ते से बिग बॉस की कमान फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) के हाथ में थी जो अब एक नए कंटेस्टेंट को मिलने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सलमान खान के होस्टेड शो बिग बॉस 19 में पिछले हफ्ते चार कंटेस्टेंट्स कैप्टेंसी दावेदार बने थे जिसमें तान्या मित्तल (Tanya Mittal), नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama), शहबाज बडेशा और अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) थे। कैप्टेंसी टास्क में हुआ बवाल हाल ही में बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ है जिसका एपिसोड शुक्रवार को दिखाया जाएगा। कैप्टेंसी टास्क का प्रोमो सामने आ गया है। इस प्रोमो टास्क में नीलम और नेहल की भिड़ंत हो गई थी। साथ ही मालती और फरहाना भी आपस में भिड़ गई थीं।