Bigg Boss 19: मालती चाहर ने फेंका तुरुप का इक्का, तान्या मित्तल के निकले आंसू, घरवालों का चढ़ गया पारा
रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने तान्या मित्तल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वह रो पड़ीं और हार मान लिया। यही नहीं, पूरे घरवाले भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) जब से बिग बॉस के घर में आई हैं, तभी से वह लाइमलाइट बटोर रही हैं। पहले शो में आकर उन्होंने तान्या मित्तल को एक्सपोज किया और फिर गौरव खन्ना से भिड़ गईं। यही नहीं, उनकी फरहाना भट्ट से भी तू-तू मैं-मैं हो गई। अब फिर से उन्होंने नया सीन क्रिएट किया है।
वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर बिग बॉस के घर में इस वक्त सबसे मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में देखी जा रही हैं। शो में वह बेझिझक लोगों से पंगा ले रही हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरा घर उनके खिलाफ है। यही नहीं, उन्होंने तान्या मित्तल के सामने भी तुरूप का इक्का फेंका है जिससे उन्होंने हार मान ली।
मालती ने तान्या के परिवार पर किया कमेंट
मालती चाहर ने गेम में तान्या मित्तल पर हमला बोला। धीरे-धीरे बात करते हुए तान्या ने मालती से कहा कि क्या उन्हें पता नहीं कि वह पहले दिन से उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। इस पर मालती ने उनके पैरेंट्स की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी फैमिली को समझने की जरूरत है। उन्हें अपना गेम बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके बारे में जानकर फैमिली को बुरा लग रहा है।
यह सुनकर तान्या मित्तल परेशान हो गईं। उन्होंने हार मान ली और जोर-जोर से रोने लगीं। जीशान कादरी ने उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं मानीं। फिर मालती शहबाज से बोलने लगीं कि जब उन्होंने तान्या की फैमिली के बारे में बोला तो वह एक्टिंग करने लगीं। तान्या खुद को कमजोर प्लेयर समझ रही हैं।
घरवालों से भिड़ गईं मालती
यही नहीं, मालती चाहर के खिलाफ अब पूरे घरवाले खड़े हो गए हैं। वह आटा गूथने के टाइम पर इरिटेट हो गईं और बाहर चली गईं। घरवालों ने उनसे कहा कि उन्हें काम करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि वह गेम के बाद ही खाना बनाएंगी। उनकी गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी से भी लड़ाई हो गई।
