Bigg Boss 19: मालती चाहर ने फेंका तुरुप का इक्का, तान्या मित्तल के निकले आंसू, घरवालों का चढ़ गया पारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) जब से बिग बॉस के घर में आई हैं, तभी से वह लाइमलाइट बटोर रही हैं। पहले शो में आकर उन्होंने तान्या मित्तल को एक्सपोज किया और फिर गौरव खन्ना से भिड़ गईं। यही नहीं, उनकी फरहाना भट्ट से भी तू-तू मैं-मैं हो गई। अब फिर से उन्होंने नया सीन क्रिएट किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर बिग बॉस के घर में इस वक्त सबसे मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में देखी जा रही हैं। शो में वह बेझिझक लोगों से पंगा ले रही हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरा घर उनके खिलाफ है। यही नहीं, उन्होंने तान्या मित्तल के सामने भी तुरूप का इक्का फेंका है जिससे उन्होंने हार मान ली।