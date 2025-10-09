Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: मृदुल तिवारी के फैंस ने तान्या मित्तल को बोला थैंक यू, कहा- हमारे शेर के मुंह में खून...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:48 PM (IST)

    Bigg Boss 19: तान्या मित्तल इस घर की वह सदस्य हैं, जो पहले ही दिन से चर्चा बटोर रही हैं। वह एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं, जो बिना गाली गलौच के सटीक तरीके से अपनी बात को रखती हैं। अब हाल ही में मृदुल के चाहने वाले भी उनके फैंस बन चुके हैं और इन्फ्लुएंसर को इस कारण शुक्रिया कह रहे हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मृदुल तिवारी के फैंस ने तान्या का किया शुक्रिया अदा / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स का गेम और भी मजबूत होता जा रहा है। 16 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुए इस सीजन में अभी भी 13 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आईं मालती चहर ने सलमान खान के शो में आते ही धमाका कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक तरफ जहां वह तान्या मित्तल पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई घरवाले उनकी बाहर की बातें सुनकर अब इरिटेट हो रहे हैं। हालांकि, मालती-नेहल और फरहाना को भले ही तान्या मित्तल कैसी भी लगे, लेकिन उन्होंने मृदुल तिवारी के फैंस का तो दिल जीत लिया है। मृदुल के फैंस तान्या को क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चलिए जानते हैं:

    मृदुल तिवारी के अंदर का जाग गया शेर

    मृदुल तिवारी को फैंस बड़ी ही उम्मीदों के साथ इस घर में लाए थे। एल्विश यादव से लेकर मनवीर गुज्जर तक ने शहबाज बंदिश के साथ स्टेज पर आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल को सपोर्ट किया था। हालांकि, वह पिछले छह हफ्ते से घर में दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से भी काफी फटकार लगी थी। हालांकि, अब उन्होंने 7वें हफ्ते में ऐसा रूप दिखाया है, जिसकी वजह तान्या को लोग थैंक यूं बोल रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ में आई सत्ता, घरवालों की नाक में दम करेगा नया कैप्टन?

    जियो हॉटस्टार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मृदुल तिवारी और वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चहर के बीच बड़ा झगड़ा देखने को मिला है। वीडियो में जैसे ही मालती मृदुल को चलने के लिए कहती हैं, वह उन पर बुरी तरह से भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसी गाली देने का मन कर रहा है, इसे न कि ये सुन न पाए। उनका ये गुस्से वाला रूप देखकर फैंस के साथ-साथ घरवाले भी हैरान रह गए।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

    तान्या मित्तल की नसीहत का है नतीजा

    दरअसल, बीते एपिसोड में तान्या मित्तल सुबह-सुबह बैठकर गार्डन एरिया में मृदुल तिवारी को ये नसीहत दे रही थीं कि वह अपना गेम मजबूत करें और जैसी उनकी भाषा है, उसमें ही बात करने का कॉन्फिडेंस लेकर आए। एक यूजर ने लिखा, "थैंक्स टू तान्या, जिसकी वजह से शेर के मुंह में खून लगा है"।

    mridul

    दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या मित्तल ने मृदुल को बहुत ही अच्छे से समझाया है, क्योंकि इसका रिजल्ट सामने है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "भाई अब डरना नहीं है, बिग बॉस में तूफान लादे अब, मुझे तो अब बस ट्रॉफी चाहिए"।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'इसने तो आत्मा को भी जीत लिया', Farrhana Bhatt के डरावने रूप को देख छूटे सबके पसीने