Bigg Boss 19: मृदुल तिवारी के फैंस ने तान्या मित्तल को बोला थैंक यू, कहा- हमारे शेर के मुंह में खून...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स का गेम और भी मजबूत होता जा रहा है। 16 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुए इस सीजन में अभी भी 13 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आईं मालती चहर ने सलमान खान के शो में आते ही धमाका कर दिया है।

एक तरफ जहां वह तान्या मित्तल पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई घरवाले उनकी बाहर की बातें सुनकर अब इरिटेट हो रहे हैं। हालांकि, मालती-नेहल और फरहाना को भले ही तान्या मित्तल कैसी भी लगे, लेकिन उन्होंने मृदुल तिवारी के फैंस का तो दिल जीत लिया है। मृदुल के फैंस तान्या को क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चलिए जानते हैं:

मृदुल तिवारी के अंदर का जाग गया शेर मृदुल तिवारी को फैंस बड़ी ही उम्मीदों के साथ इस घर में लाए थे। एल्विश यादव से लेकर मनवीर गुज्जर तक ने शहबाज बंदिश के साथ स्टेज पर आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल को सपोर्ट किया था। हालांकि, वह पिछले छह हफ्ते से घर में दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से भी काफी फटकार लगी थी। हालांकि, अब उन्होंने 7वें हफ्ते में ऐसा रूप दिखाया है, जिसकी वजह तान्या को लोग थैंक यूं बोल रहे हैं।