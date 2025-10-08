Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को लोगों ने बुलाया स्वामी ओम का फीमेल वर्जन, वायरल वीडियो से पकड़ा गया एक और झूठ?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:58 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Viral Video तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं। उनकी साड़ी से लेकर उनके खाने तक को लेकर बाहर काफी मुद्दा बना हुआ है। अब हाल ही में तान्या का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उनका एक और झूठ पकड़ा गया है। इस वायरल वीडियो में वह बिरयानी खाते हुए नजर आ रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    तान्या मित्तल के वायरल वीडियो से पकड़ा गया एक और झूठ/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पहले हफ्ते से लेकर अगर 7वें हफ्ते तक कोई कंटेस्टेंट चर्चा में रहा है, तो वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल है। सलमान खान के इस विवादित शो में वह अपने लाइफस्टाइल से लेकर खाने और साड़ियों के कलेक्शन तक को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, तान्या के इन बड़े दावों की पोल खोलने में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती लगी हुई हैं। अब हाल ही में स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया है, जिसके बाद लोगों ने उनकी तुलना स्वामी ओम से शुरू कर दी है। कुछ फैंस इस वायरल वीडियो को देखने के उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरे उन्हें डबल फेस बता रहे हैं। 

    तान्या मित्तल की थाली की बिरयानी का वीडियो वायरल

    तान्या मित्तल और बिग बॉस के घर में उनकी सबसे खास दोस्त नीलम गिरी का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे सत्य चौधरी नामक शख्स ने पोस्ट किया है। वीडियो में नीलम और तान्या डाइनिंग टेबल पर बिरयानी खाते हुए नजर आ रही हैं। इस वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि तान्या मित्तल मटन बिरयानी खा रही हैं। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: मैं तुमको दोबारा फेंक सकती हूं.. मालती ने की Tanya की हालत खराब, नीलम ने गौरव पर निकाली भड़ास

    दरअसल, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जब घर में आई थीं, तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि वह नॉनवेज वाले बर्तन बिल्कुल भी नहीं धुलेंगी, क्योंकि वह शुद्ध शाकाहारी हैं। अब उनके शुद्ध शाकाहारी होने के दावों को सोशल मीडिया पर झूठा बताया जा रहा है और वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीते दिनों ही वह दोस्त अमाल मलिक से भी कहा था कि अब चिकन और रोटी खाने का समय आ गया है। 

    View this post on Instagram

    A post shared by सत्य चौधरी (@choudharysatya8059)

    स्वामी ओम से क्यों हो रही है उनकी तुलना 

    तान्या मित्तल को बिग बॉस सीजन 19 की सबसे फेकूचंद कंटेस्टेंट कहा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे स्वामी ओम को सीजन 10 में उनके दावों के लिए कहा जाता था। एक यूजर ने लिखा, "ये इस सीजन की स्वामी ओम है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "सच में ये मेंटल है, बहुत सी ऐसी चीजें बोली हैं इसने"। 

    हालांकि, इस बीच ही कुछ फैंस तान्या मित्तल के सपोर्ट में भी उतर आए हैं और उस शख्स के दावों को झूठा बता रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि तान्या मित्तल की प्लेट में बिरयानी में मटन नहीं है, बल्कि सोया चंक हैं। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'सबसे ज्यादा बेहूदा ये है...', Amaal Mallik ने किचन में खड़े होकर की गंदी हरकत, वीडियो वायरल