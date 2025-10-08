Bigg Boss 19: तान्या मित्तल को लोगों ने बुलाया स्वामी ओम का फीमेल वर्जन, वायरल वीडियो से पकड़ा गया एक और झूठ?

Bigg Boss 19 Viral Video तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं। उनकी साड़ी से लेकर उनके खाने तक को लेकर बाहर काफी मुद्दा बना हुआ है। अब हाल ही में तान्या का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उनका एक और झूठ पकड़ा गया है। इस वायरल वीडियो में वह बिरयानी खाते हुए नजर आ रही हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पहले हफ्ते से लेकर अगर 7वें हफ्ते तक कोई कंटेस्टेंट चर्चा में रहा है, तो वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल है। सलमान खान के इस विवादित शो में वह अपने लाइफस्टाइल से लेकर खाने और साड़ियों के कलेक्शन तक को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं।

हालांकि, तान्या के इन बड़े दावों की पोल खोलने में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती लगी हुई हैं। अब हाल ही में स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया है, जिसके बाद लोगों ने उनकी तुलना स्वामी ओम से शुरू कर दी है। कुछ फैंस इस वायरल वीडियो को देखने के उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरे उन्हें डबल फेस बता रहे हैं।

तान्या मित्तल की थाली की बिरयानी का वीडियो वायरल तान्या मित्तल और बिग बॉस के घर में उनकी सबसे खास दोस्त नीलम गिरी का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे सत्य चौधरी नामक शख्स ने पोस्ट किया है। वीडियो में नीलम और तान्या डाइनिंग टेबल पर बिरयानी खाते हुए नजर आ रही हैं। इस वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि तान्या मित्तल मटन बिरयानी खा रही हैं।