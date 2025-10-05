Bigg Boss 19 Wild Card: शो में आते ही मालती चाहर ने बना लिया दुश्मन, इस कंटेस्टेंट संग शुरू हुई वॉर

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Wild Card Contestant सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री हुई। शो में आते ही उन्होंने अपना एक नया दुश्मन भी बना लिया है। जानिए बिग बॉस के घर के अंदर का बड़ा अपडेट।

    दीपक चाहर की बहन मालती की बिग बॉस 19 में एंट्री। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) इस वक्त काफी चर्चा में है। इस बार बिग बॉस में ऐसे-ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जो अपनी यूनीक पर्सनैलिटी से दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। यूं तो शो से भर-भरकर मसाला मिल रहा है, लेकिन अब इस ड्रामे में और तड़का लगाने इंडियन क्रिकेटर की बहन आ रही हैं।

    जी हां, बिग बॉस के घर में दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) की एंट्री होने वाली है। हालिया प्रोमो से कन्फर्म भी हो गया है कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो रही है, लेकिन सस्पेंस के साथ।

    मालती चाहर की शो में एंट्री

    दरअसल, बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान ने स्टेज पर क्रिकेटर दीपक चाहर को बुलाया और ऐसा लग रहा है कि वह शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आ रहे हैं। मगर असल में उनकी बहन शो में आएंगी। अब शो के अंदर की बात सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि शो में आते ही उनका दुश्मन भी बन गया है।

    मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को दी कोल्ड वाइब्स

    बिग बॉस तक के मुताबिक, दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने आते ही बिग बॉस के घर में बम फोड़ दिया है। उनके आने से तान्या मित्तल (Tanya Mittal) थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मालती, अमाल मलिक (Amaal Malik) के करीब आ रही हैं। मालती का अमाल मलिक से बात करना तान्या को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने खुद स्वीकार भी किया है कि मालती से उन्हें कोल्ड वाइब्स आ रही हैं। शो में आते ही तान्या और मालती के बीच की कोल्ड वाइब्स आगे उनके रिश्ते को कैसा बनाती है, यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चल सकेगा।

    Malti Chahar

    Photo Credit - X

    बता दें कि बीते वीकेंड का वार में नेहल चुडासमा, अभिषेक बजाज, कुनिका सदानंद और अशनूर कौर की क्लास लगाई गई थी। आने वाले वीकेंड का वार में एल्विश यादव आएंगे जो तान्या मित्तल समेत बाकी घरवालों को रोस्ट करेंगे। इससे भी तान्या काफी उदास हो जाएंगी।

