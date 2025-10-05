Bigg Boss 19 Wild Card: शो में आते ही मालती चाहर ने बना लिया दुश्मन, इस कंटेस्टेंट संग शुरू हुई वॉर

Bigg Boss 19 Wild Card Contestant सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री हुई। शो में आते ही उन्होंने अपना एक नया दुश्मन भी बना लिया है। जानिए बिग बॉस के घर के अंदर का बड़ा अपडेट।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) इस वक्त काफी चर्चा में है। इस बार बिग बॉस में ऐसे-ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जो अपनी यूनीक पर्सनैलिटी से दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। यूं तो शो से भर-भरकर मसाला मिल रहा है, लेकिन अब इस ड्रामे में और तड़का लगाने इंडियन क्रिकेटर की बहन आ रही हैं।

मालती चाहर की शो में एंट्री दरअसल, बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान ने स्टेज पर क्रिकेटर दीपक चाहर को बुलाया और ऐसा लग रहा है कि वह शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आ रहे हैं। मगर असल में उनकी बहन शो में आएंगी। अब शो के अंदर की बात सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि शो में आते ही उनका दुश्मन भी बन गया है।