    Bigg Boss 19 Elimination: इस हफ्ते एलिमिनेशन में बड़ा उलटफेर, किस मजबूत कंटेस्टेंट की शो से हो जाएगी छुट्टी?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:36 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Elimination विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में अभी तक कुल तीन कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी बिग बॉस के घर में कुल 13 कंटेस्टेंट्स हैं जिनमें से आधे नॉमिनेटेड हैं। इस हफ्ते शो से कौन बाहर होगा चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

    Hero Image
    बिग बॉस 19 में होगा एलिमिनेशन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) भर-भरकर मसाला दे रहा है। पिछले सीजन से भी ज्यादा इस बार एंटरटेनमेंट के साथ-साथ झगड़ा देखने को मिल रहा है। वीकेंड का वार तो दमदार होता ही है, साथ ही वीकडेज में भी घर में इतना बड़ा महायुद्ध हो जाता है कि सलमान खान (Salman Khan) उन्हें लताड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।

    इस हफ्ते भी बिग बॉस के घर में खूब ड्रामा हुआ और वीकेंड का वार में कई कंटेस्टेंट्स होस्ट सलमान खान के हत्थे चढ़ने वाले हैं। मगर दर्शकों का ध्यान इस बात पर है कि इस हफ्ते कौन सा कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने वाला है। दिलचस्प बात है कि इस बार जितने भी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, वे सभी बिग बॉस को खूब टीआरपी दे रहे हैं। 

    मजबूत कंटेस्टेंट्स की टोली है नॉमिनेटेड

    बिग बॉस 19 में इस हफ्ते कुल 8 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं। इनमें तान्या मित्तल (Tanya Mittal), नेहल चुडासमा, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, अशनूर कौर (Ashnoor Kaur), अमाल मलिक और प्रणित मोरे हैं। पिछले हफ्ते तगड़ी फैन-फॉलोइंग होने के बावजूद आवेज दरबार को एविक्ट कर दिया गया था। अब इनमें से कौन सा कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर से बाहर निकलने वाला है, इससे जुड़ा अपडेट भी सामने आ गया है।

    Photo Credit - X

    कौन होगा बिग बॉस 19 से एलिमिनेट?

    इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान किस कंटेस्टेंट को घर भेजेंगे, इससे रिलेटेड जो खबर सामने आई है, वो शायद आपको खुश कर दे। दरअसल, इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। बिग बॉस ताजा खबर और बिग बॉस तक जैसे एक्स पेजेस के मुताबिक, इस हफ्ते बिग बॉस के घर में कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। फिलहाल, मेकर्स ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रविवार के एपिसोड में ही यह पता चलेगा।

    तीन कंटेस्टेंट्स हो चुके हैं आउट

    मालूम हो कि बिग बॉस 19 को एक महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक कई बार कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेशन से बचाया गया है। एक हफ्ते डबल एलिमिनेशन में नगमा मिराजकर और नतालिया को बेघर किया गया था, वहीं पिछले हफ्ते आवेज दरबार आउट हो गए थे।

