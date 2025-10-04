Bigg Boss 19 Elimination: इस हफ्ते एलिमिनेशन में बड़ा उलटफेर, किस मजबूत कंटेस्टेंट की शो से हो जाएगी छुट्टी?

Bigg Boss 19 Elimination विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में अभी तक कुल तीन कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी बिग बॉस के घर में कुल 13 कंटेस्टेंट्स हैं जिनमें से आधे नॉमिनेटेड हैं। इस हफ्ते शो से कौन बाहर होगा चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) भर-भरकर मसाला दे रहा है। पिछले सीजन से भी ज्यादा इस बार एंटरटेनमेंट के साथ-साथ झगड़ा देखने को मिल रहा है। वीकेंड का वार तो दमदार होता ही है, साथ ही वीकडेज में भी घर में इतना बड़ा महायुद्ध हो जाता है कि सलमान खान (Salman Khan) उन्हें लताड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस हफ्ते भी बिग बॉस के घर में खूब ड्रामा हुआ और वीकेंड का वार में कई कंटेस्टेंट्स होस्ट सलमान खान के हत्थे चढ़ने वाले हैं। मगर दर्शकों का ध्यान इस बात पर है कि इस हफ्ते कौन सा कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने वाला है। दिलचस्प बात है कि इस बार जितने भी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, वे सभी बिग बॉस को खूब टीआरपी दे रहे हैं।

मजबूत कंटेस्टेंट्स की टोली है नॉमिनेटेड बिग बॉस 19 में इस हफ्ते कुल 8 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं। इनमें तान्या मित्तल (Tanya Mittal), नेहल चुडासमा, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, अशनूर कौर (Ashnoor Kaur), अमाल मलिक और प्रणित मोरे हैं। पिछले हफ्ते तगड़ी फैन-फॉलोइंग होने के बावजूद आवेज दरबार को एविक्ट कर दिया गया था। अब इनमें से कौन सा कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर से बाहर निकलने वाला है, इससे जुड़ा अपडेट भी सामने आ गया है।