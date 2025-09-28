उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए...Salman Khan का दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर निशाना

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सलमान खान को पब्लिक में अनफिल्टर्ड और बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए जाना जाता है। अबकी बार भी एक्टर ने ऐसे ही किया। सलमान ने दबंग के निर्देशक अभिनव कश्यप पर निशाना साधा,जिन्होंने सलमान को 'गुंडा'और उनके परिवार के बारे में भला-बुरा कहा था।

सलमान खान की यह प्रतिक्रिया बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान आई। यह बातचीत कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के जन्मदिन के जश्न के दौरान हुई। एंटरप्रेन्योर और स्प्रिचुअल इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल ने मुंबई आने के बाद अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की और कहा कि उन्हें अक्सर डर लगता था और उन्हें एक मददगार परिवार की उम्मीद थी। उन्होंने सलमान से यह भी पूछा कि क्या वह उनके लिए ऐसा कर सकते हैं।

इस पर सलमान ने जवाब दिया,"इन दिनों मैं जिस स्थिति में हूं, उसमें मुझसे जुड़ने वाले सभी लोग परेशानी में पड़ रहे हैं।" सलमान का ये सीधा-सीधा निशाना दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर था।

Latest:- Bhaijaan exposes the double standards & hypocrisy of #AbhinavKashyap on #BiggBoss19 WKV "Baithe baithe log kuch bhi and sand bol rhe jinse mera talluk raha hai, ab podcast me aake utpatang bate karte hai isliye karte hai kyunki unke paas koi kaam ni hai"- #SalmanKhan pic.twitter.com/xHr5n6RSLT — 𝐆𝐮𝐥𝐚𝐛 𝐀𝐧𝐬𝐚𝐫𝐢 (@Only_4Salman) September 27, 2025

वो झूठ बोल रहे हैं -सलमान

उन्होंने आगे कहा,"लोग बस बैठे-बैठे तरह-तरह के दावे कर रहे हैं। मैंने उनके साथ पहले काम किया है। उन्होंने पहले भी मेरी खूब तारीफ की है। अब वे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते; वे पॉडकास्ट पर आते हैं और बहुत समय बर्बाद करते हैं और मनगढ़ंत बातें करते हैं, जो सब झूठ हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मैं उनसे और बाकी सभी से आग्रह करता हूं कि वे कुछ काम करें।"

सलमान ने सभी को एक सलाह देते हुए कहा, "काम से बेहतर कुछ नहीं है। चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हों, आप किसी भी दौर से गुज़र रहे हों, आपको उठना ही होगा, नहाना ही होगा और काम पर लग जाना होगा।"