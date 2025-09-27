Language
    सलमान खान के खिलाफ बोलने के बाद फिल्मों से निकालें गए Vivek Oberoi, डिप्रेशन से जूझ रहे थे एक्टर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:49 PM (IST)

    विवेक ओबेरॉय ने 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान पर धमकी देने का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय ने बताया कि उस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बायकॉट कर दिया था। उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से निकाल दिया गया।

    सलमान खान के खिलाफ बोलने पर हुए बायकॉट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चौंका दिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सलमान खान पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था। ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान खान से ब्रेकअप के साथ ऐश्वर्या राय विवेक ओबेरॉय को डेट कर रही थीं। इस वजह से ही पूरा बवाल शुरू हुआ। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवेक की जिंदगी बदल दी और उनके करियर पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा।

    हर जगह से विवेक को किया गया बायकॉट

    हाल ही में एक इंटरव्यू में,विवेक ओबेरॉय ने बाद की घटना को याद किया और बताया कि अब जब वह उस घटना को याद करते हैं, तो उन्हें हंसी आती है। अभिनेता ने बताया कि अब उन्हें उस घटना की परवाह नहीं है, लेकिन उस समय फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बायकॉट कर दिया था।

    परिवार वालों के आंसू नहीं भूल सकता

    प्रखर गुप्ता को उनके यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में विवेक ने कहा,"मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, न ही मुझे उनकी परवाह है। जिन चीज़ों को भूलना मुश्किल होता है, वे हैं आपकी मां के हाव-भाव और आपके पिता की उस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया। मुझे उनकी आंखों में बहते उन आंसुओं को भूलना मुश्किल लगता है। आखिरकार, लक्ष्य उन्हें भी भूलना है, क्योंकि वे सारी यादें और भी नकारात्मक भावनाओं को जन्म देंगी।"

    विवेक को आते थे धमकी भरे फोन

    विवेक ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें न सिर्फ धमकियां मिलीं, बल्कि कई प्रोजेक्ट्स से भी निकाल दिया गया। अभिनेता ने यह भी याद किया कि उस समय उनके परिवार के सदस्यों को भी कई धमकी भरे फोन आए थे। उन्होंने कहा, "उस दौरान एक ऐसा दौर आया जब हर कोई मेरा बायकॉट कर रहा था। कोई भी मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं था, और जिन फिल्मों को मैंने साइन कर लिया था, उनसे भी मुझे निकाल दिया गया। इसके अलावा, मुझे कई धमकियां देने वाले फ़ोन भी आते थे। ये फ़ोन मेरी बहन, पिता और मां को भी आते थे।"

    डिप्रेशन में चले गए थे विवेक

    हालांकि विवेक ने ऐश्वर्या का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी निजी जिंदगी में भी काफी उथल-पुथल चल रही थी। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, मेरी निजी ज़िंदगी भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई थी। मैं डिप्रेशन में चला गया था और मैं किसी ममॉज ब्वॉय की तरह, मैं अपनी मां के पास गया और खूब रोया। मैंने बार-बार पूछा,'मुझे ही क्यों?'। उन्होंने बस इतना कहा, 'क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा था जब तुम अवॉर्ड जीत रहे थे, फ़िल्में बना रहे थे और फैन्स तुम्हें फॉलो कर रहे थे?'

    मस्ती 4 में नजर आएंगे विवेक

    विवेक ओबेरॉय जल्द ही मस्ती 4 में नजर आएंगे। रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी अभिनीत यह फिल्म फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त है। इस मूवी के जरिए उस तिकड़ी की वापसी होगी जिन्होंने साल 2004 में अपनी कॉमिक टाइमिंग से धमाल मचाया था।

