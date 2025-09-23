Mastiii 4: घरवाली और बाहरवाली का कलेश लेकर लौटी 'मस्ती 4', एडल्ट कॉमेडी का टीजर हुआ आउट

Mastiii 4 Teaser Video निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी की मोस्ट अवेटेड मूवी मस्ती 4 का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच मेकर्स की तरफ से विवेक ओबरॉय रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी (Aftab Shivdasani) स्टारर इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म का लेटेस्ट टीजर शेयर कर दिया गया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mastiii 4 हिंदी सिनेमा की मोस्ट अवेटेड मूवीज की लिस्ट में शुमार है। लंबे समय से रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) और आफताब शिवदासानी (Aftab Shivdasani) स्टारर इस एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

अब मेकर्स की तरफ से मस्ती 4 का लेटेस्ट टीजर (Mastiii 4 Teaser) रिलीज कर दिया गया है, जिसमें घरवाली और बाहरवाली का कलेश नजर आ रहा है। आइए एक नजर फिल्म के इस टीजर वीडियो पर डालते हैं और जानते हैं कि मस्ती 4 में आपको क्या खास देखने को मिलने वाला है।

मस्ती 4 का टीजर आया सामने बॉलीवुड की सबके पॉपुलर और लोकप्रिय एडल्ट कॉमेडी फिल्म के तौर पर मस्ती फ्रेंचाइजी को जाना जाता है। अब तक इसके तीन पार्ट्स रिलीज किए जा चुकी हैं, जिन्होंने ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया है। अब इसकी चौथी किस्त आ रही है, जिसकी पहली झलक टीजर के तौर पर मेकर्स की तरफ शेयर कर दी गई है।

फिल्म में कॉमेडी और हॉटनेस का तड़का भी देखने को मिलेगा। मस्ती 4 की कास्ट में इन मेल कलाकारों के अलावा रुही सिंह, एलनाज नैरोजी और बिग बॉस 19 नतालिया जानोसजेक जैसी अदाकाराएं अहम किरदार निभाती हुईं नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म का ये टीजर काफी शानदार है।