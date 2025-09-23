Mastiii 4: घरवाली और बाहरवाली का कलेश लेकर लौटी 'मस्ती 4', एडल्ट कॉमेडी का टीजर हुआ आउट
Mastiii 4 Teaser Video निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी की मोस्ट अवेटेड मूवी मस्ती 4 का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच मेकर्स की तरफ से विवेक ओबरॉय रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी (Aftab Shivdasani) स्टारर इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म का लेटेस्ट टीजर शेयर कर दिया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Mastiii 4 हिंदी सिनेमा की मोस्ट अवेटेड मूवीज की लिस्ट में शुमार है। लंबे समय से रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) और आफताब शिवदासानी (Aftab Shivdasani) स्टारर इस एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
अब मेकर्स की तरफ से मस्ती 4 का लेटेस्ट टीजर (Mastiii 4 Teaser) रिलीज कर दिया गया है, जिसमें घरवाली और बाहरवाली का कलेश नजर आ रहा है। आइए एक नजर फिल्म के इस टीजर वीडियो पर डालते हैं और जानते हैं कि मस्ती 4 में आपको क्या खास देखने को मिलने वाला है।
मस्ती 4 का टीजर आया सामने
बॉलीवुड की सबके पॉपुलर और लोकप्रिय एडल्ट कॉमेडी फिल्म के तौर पर मस्ती फ्रेंचाइजी को जाना जाता है। अब तक इसके तीन पार्ट्स रिलीज किए जा चुकी हैं, जिन्होंने ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया है। अब इसकी चौथी किस्त आ रही है, जिसकी पहली झलक टीजर के तौर पर मेकर्स की तरफ शेयर कर दी गई है।
जी स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पर मस्ती 4 का लेटेस्ट टीजर शेयर किया है। जिसमें मीत (विवेक ओबेरॉय), प्रेम (आफताब शिवदासानी) और अमर (रितेश देशमुख) की तिकड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही है। ये तीनों दोस्त एक बार फिर से अपनी-अपनी पत्नियों को छोड़कर दूसरी लड़कियों की तलाश में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार इन तीनों को घरवाली और बाहरवाली का खेल काफी महंगा पड़ेगा, जिसका अंदाजा मस्ती 4 के लेटेस्ट टीजर को देखने से लगाया जा सकता है।
फिल्म में कॉमेडी और हॉटनेस का तड़का भी देखने को मिलेगा। मस्ती 4 की कास्ट में इन मेल कलाकारों के अलावा रुही सिंह, एलनाज नैरोजी और बिग बॉस 19 नतालिया जानोसजेक जैसी अदाकाराएं अहम किरदार निभाती हुईं नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म का ये टीजर काफी शानदार है।
कब रिलीज होगी मस्ती 4
2004 में मस्ती फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई। इसके बाद 2013 में ग्रैंड मस्ती को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और 2016 में ग्रेट ग्रैंड मस्ती आई। अब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी के निर्दशन में बनी फिल्म मस्ती 4 को 21 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले की फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों का डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया था।
