Bigg Boss 19: सलमान खान ने दिया Tanya Mittal को सरप्राइज, भड़के यूजर्स बोले- ये इसका बॉडीगार्ड...

Bigg Boss 19: सलमान खान ने दिया Tanya Mittal को सरप्राइज, भड़के यूजर्स बोले- ये इसका बॉडीगार्ड...
बिग बॉस सीजन 19 में ये वीकेंड का जहां आवेज दरबार से लेकर अमाल मलिक और कुछ कंटेस्टेंट के लिए घातक साबित हुआ तो वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल के लिए सलमान खान एक बड़ा सरप्राइज लेकर आए। जिसे देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स दबंग खान पर बुरी तरह से बरस पड़े और एक मीम शेयर कर दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तान्या मित्तल इस सीजन की सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट होने के साथ-साथ दर्शकों को अब काफी इरिटेटिंग भी लगने लगी हैं। जिस तरह से वह घर में कभी अमाल, तो कभी नीलम के सामने अपनी लग्जरी लाइफ का बखान करती हैं, उसे देखकर अब दर्शक गुस्सा होने लगे हैं।
अपनी शानो शौकत के बाद बढ़ा चढ़ाकर बताने के बाद भी हर वीकेंड के वार में तान्या मित्तल को मिल रही तारीफ से शो के दर्शक पहले ही नाराज थे, लेकिन उनका गुस्सा तब चरम पर पहुंचा, जब सलमान खान ने इस वार में अमाल मलिक और आवेज की बैंड बजाई और तान्या मित्तल को सरप्राइज दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने एक्टर पर मीम तक बना दिया।
सलमान खान तान्या मित्तल के लिए लाए सरप्राइज
बिग बॉस 19 की हर खबर पर नजर रखने वाले एक इंस्टाग्राम पेज ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सलमान खान तान्या मित्तल के सामने बिग बॉस मेकर्स की तरफ से भेजे गए सरप्राइज उन्हें देते हैं। वीडियो में सलमान कहते हैं, 'ये सब क्या हो रहा है...ओहोहो बॉस का बर्थडे है आज। तान्या, बिग बॉस की टीम ने अपने लिए कुछ भेजा है, दुबई से बकलावा आया है"।
#WeekendKaVaar Promo - PRINCESS Treatment 👸 for Tanya Mittal , Birthday special episodepic.twitter.com/WboQ7VMSIo— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 26, 2025
इस पर तान्या तुरंत कहती हैं कि आई होप ये दुबई से ही हो। उनकी इस बात पर मस्ती करते हुए तुरंत सलमान खान कहते हैं कि नहीं ये दुबई से थोड़ा पहले ही जगह है दांडा, वहां से आया है और ये बात सुनकर सभी घरवाले हंसने लगते हैं। एक तरफ जहां घर में तान्या को मिले इस ट्रीटमेंट से कंटेस्टेंट्स को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस को इन्फ्लुएंसर को दिया गया ये ट्रीटमेंट पसंद नहीं आया।
गुस्से में यूजर्स ने सलमान खान के लिए शेयर किए मीम
इस प्रोमो को देखने के बाद यूजर्स अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए। एक यूजर ने लिखा, "इसे क्रिंज प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? बिग बॉस आप चाहते क्या हो"। दूसरे यूजर सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड का मीम शेयर करते हुए लिखा, "ये इसका सबसे पहला बॉडीगार्ड है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "अरे भाई इस फेंकू को क्यों सिर पे चढ़ा रहे हो आप"।
आपको बता दें कि तान्या मित्तल अमाल मलिक के साथ अपनी करीबियों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहे हैं। वह अमाल को दोस्त कहती हैं, लेकिन उनके हावभाव देखकर फैंस को ये शक होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है।
