    Bigg Boss 19 Elimination: अरे बाबा! लाख फैन-फॉलोइंग के बावजूद नहीं बच पाया ये कंटेस्टेंट, शो से हुआ बाहर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:26 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Elimination रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में इस हफ्ते कुल 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट थे जिसमें आवेज दरबार गौरव खन्ना मृदुल तिवारी अशनूर कौर प्रणित मोरे और नीलम गिरी हैं। इस हफ्ते कौन बिग बॉस से बाहर होगा उसका नाम सामने आ गया है। जानिए इस बारे में।

    Hero Image
    बिग बॉस 19 से एलिमिनेट हुआ ये कंटेस्टेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस शो से अभी तक दो कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं। अब एक और कंटेस्टेंट एविक्ट होने वाला है। पिछले कुछ समय से ये कंटेस्टेंट अपनी लड़ाई वगैरह से काफी सुर्खियों में है। तगड़ी फैन-फॉलोइंग भी इस कंटेस्टेंट को बचा नहीं पाई।

    जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस के घर में बीते दिन एक टास्क के जरिए पूरा ग्रुप नॉमिनेट हो गया था जिसमें अशनूर कौर, गौरव खन्ना, आवेज दरबार, मृदुल तिवारी, नीलम गिरी और प्रणित मोरे हैं। इन सभी कंटेस्टेंट्स की फैन-फॉलोइंग काफी तगड़ी है। मगर अपने कमजोर गेम के चलते फैंस ने इन्हें खास वोट नहीं किया है।

    ये कंटेस्टेंट हुआ शो से बाहर

    बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में जिस एक कंटेस्टेंट का पत्ता साफ होने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि आवेज दरबार (Awez Darbar) हैं। बिग बॉस से जुड़ी खबर देने वाले एक एक्स पेज के मुताबिक, बिग बॉस के वीकेंड का वार में आवेज कम वोट पाकर शो से बाहर हो गए हैं। हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल, रविवार को इसका फैसला आएगा।

    Awez Darbar

    Photo Credit - X

    40 मिलियन से भी ज्यादा है आवेज की फैन-फॉलोइंग

    आवेज दरबार बिग बॉस 19 के उन कंटेस्टेंट्स में से एक हैं जिसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 30 मिलियन से ज्यादा फैन-फॉलोइंग है और यूट्यूब पर भी उनके 12.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सलमान खान कई बार आवेज को उनकी फैन-फॉलोइंग की याद दिलाकर वॉर्न कर चुके थे कि अगर वह कुछ नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे जैसे नगमा मिराजकर हुई थीं।

    Photo Credit - X

    बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाला हैं। कहा जा रहा है कि फरहाना भट्ट को भी भाईजान का गुस्सा झेलना पड़ेगा। यहां तक कि वह उन्हें एविक्ट होने की भी बात करेंगे। खैर, अब देखना होगा कि कौन बिग बॉस में रहेगा और कौन बाहर होगा।

