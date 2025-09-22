Awez Darbar के धोखा देने के आरोप पर Nagma Mirajkar ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'भरोसे के बिना रिश्ता...'

रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में ब्वॉयफ्रेंड आवेज दरबार (Awez Darbar) के साथ नजर आईं नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar) ने उन पर लगे धोखा देने के आरोप पर चुप्पी तोड़ी है। आवेज पर आरोप लगा था कि उन्होंने नगमा को धोखा दिया है। अब जानते हैं कि नगमा का इस पर क्या रिएक्शन है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में नजर आईं नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar) जब तक शो में रहीं, उनकी पर्सनैलिटी लोगों को पसंद आई। शो में वह ब्वॉयफ्रेंड आवेज दरबार (Awez Darbar) के साथ आई थीं। मगर कम वोट के चलते उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। जब वह शो में थीं, तब उनके ब्वॉयफ्रेंड आवेज पर धोखा देने का आरोप लगा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमाल मलिक और बसीर अली ने बिग बॉस के घर में आवेज पर नगमा को धोखा देने का आरोप लगाया था। यही नहीं, स्प्लिट्सविला फेम शुभी जोशी (Shubhi Joshi) ने भी एक इंटरव्यू में आवेज पर धोखा देने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि डेटिंग के बीच भी वह दूसरों के साथ चैट करते थे। अब नगमा ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है।