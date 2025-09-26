'हीरो बनने के चक्कर में...', देवर Awez Darbar पर चीट करने का आरोप लगाने वाले Baseer Ali पर भड़कीं गौहर खान
रियलिटी शो बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में आवेज दरबार को वो क्लिप दिखाई गई जिसमें बसीर अली और अमाल मलिक उन पर नगमा मिराजकर को धोखा देने का आरोप लगाते हुए नजर आए थे। यह सुनकर आवेज रो पड़े थे। अब आवेज की भाभी और एक्ट्रेस गौहर खान ने बसीर अली की क्लास लगाई है। जानिए उन्होंने क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस का हिस्सा रह चुकीं गौहर खान (Gauahar Khan) के देवर आवेज दरबार (Awez Darbar) इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में नजर आ रहे हैं। हाल ही में, आवेज पर गंभीर आरोप लगा जिसके बाद वह रोते हुए नजर आए। अब गौहर खान ने देवर की साइड लेते हुए बसीर की क्लास लगाई है।
हुआ यूं कि बीते एपिसोड में एक गेम के जरिए बिग बॉस ने आवेज दरबार और बाकी घरवालों को बसीर अली और अमाल मलिक की वीडियो दिखाई जिसमें बसीर कहते नजर आए कि नगमा को डेट करने के दौरान भी उनके मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं। यह सुनकर आवेज एकदम टूट गए और रोने लगे।
आवेज दरबार के सपोर्ट में बोलीं गौहर
आवेज दरबार ने बाद में रिवील किया कि यह गलत आरोप है। बसीर की एक्स गर्लफ्रेंड उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। आवेज ने बताया कि नगमा को उनके पास्ट के बारे में पता है लेकिन उनके परिवार को इस बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले ही नगमा को डेट करना शुरू किया था। अब उनकी भाभी गौहर खान ने इस बारे में रिएक्ट किया है।
गौहर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बसीर अली की क्लास लगाई है। उन्होंने लिखा, "बसीर को बिना वजह ही आवेज को टार्गेट करना है। बिना वजह। हीरो बनने के चक्कर में इंसान कितना खलनायिकी वाला काम करता है।"
मालूम हो कि आवेज दरबार पर चीटिंग का आरोप लगाने के बाद नगमा मिराजकर भी इमोशनल हो गई थीं लेकिन उन्होंने अपने होने वाले पति का साथ नहीं छोड़ा था। आवेज और नगमा जल्द ही शादी करने वाले हैं। कपल ने कहा था कि दोनों की दिसंबर में शादी है। अगर बिग बॉस इससे ज्यादा समय तक चलता है और आवेज टिकते हैं तो शादी पोस्टपोन भी हो सकती है। नगमा ने बिग बॉस से जाते-जाते कहा था कि वह बाहर शादी की तैयारियां करेंगी।
