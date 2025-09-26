Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हीरो बनने के चक्कर में...', देवर Awez Darbar पर चीट करने का आरोप लगाने वाले Baseer Ali पर भड़कीं गौहर खान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:26 PM (IST)

    रियलिटी शो बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में आवेज दरबार को वो क्लिप दिखाई गई जिसमें बसीर अली और अमाल मलिक उन पर नगमा मिराजकर को धोखा देने का आरोप लगाते हुए नजर आए थे। यह सुनकर आवेज रो पड़े थे। अब आवेज की भाभी और एक्ट्रेस गौहर खान ने बसीर अली की क्लास लगाई है। जानिए उन्होंने क्या कहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गौहर खान ने बसीर अली की लगाई क्लास। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस का हिस्सा रह चुकीं गौहर खान (Gauahar Khan) के देवर आवेज दरबार (Awez Darbar) इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में नजर आ रहे हैं। हाल ही में, आवेज पर गंभीर आरोप लगा जिसके बाद वह रोते हुए नजर आए। अब गौहर खान ने देवर की साइड लेते हुए बसीर की क्लास लगाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हुआ यूं कि बीते एपिसोड में एक गेम के जरिए बिग बॉस ने आवेज दरबार और बाकी घरवालों को बसीर अली और अमाल मलिक की वीडियो दिखाई जिसमें बसीर कहते नजर आए कि नगमा को डेट करने के दौरान भी उनके मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं। यह सुनकर आवेज एकदम टूट गए और रोने लगे।

    आवेज दरबार के सपोर्ट में बोलीं गौहर

    आवेज दरबार ने बाद में रिवील किया कि यह गलत आरोप है। बसीर की एक्स गर्लफ्रेंड उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। आवेज ने बताया कि नगमा को उनके पास्ट के बारे में पता है लेकिन उनके परिवार को इस बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले ही नगमा को डेट करना शुरू किया था। अब उनकी भाभी गौहर खान ने इस बारे में रिएक्ट किया है।

    गौहर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बसीर अली की क्लास लगाई है। उन्होंने लिखा, "बसीर को बिना वजह ही आवेज को टार्गेट करना है। बिना वजह। हीरो बनने के चक्कर में इंसान कितना खलनायिकी वाला काम करता है।"

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: अब होगा असली कलेश! नेहल की री-एंट्री से कांपे Amaal Malik, घरवालों के बीच मची हलचल

    Photo Credit - Instagram

    मालूम हो कि आवेज दरबार पर चीटिंग का आरोप लगाने के बाद नगमा मिराजकर भी इमोशनल हो गई थीं लेकिन उन्होंने अपने होने वाले पति का साथ नहीं छोड़ा था। आवेज और नगमा जल्द ही शादी करने वाले हैं। कपल ने कहा था कि दोनों की दिसंबर में शादी है। अगर बिग बॉस इससे ज्यादा समय तक चलता है और आवेज टिकते हैं तो शादी पोस्टपोन भी हो सकती है। नगमा ने बिग बॉस से जाते-जाते कहा था कि वह बाहर शादी की तैयारियां करेंगी।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'चोमू किसको बोला...' फिर आपस में भिड़े Baseer Ali और Aawez Darbar, मूवी नाइट पर हुआ जमकर बवाल