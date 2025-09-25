Bigg Boss 19: अब होगा असली कलेश! नेहल की री-एंट्री से कांपे Amaal Malik, घरवालों के बीच मची हलचल

Bigg Boss 19 रियलिटी शो बिग बॉस 19 के घर में पहले फरहाना भट्ट को सेकंड चांस दिया गया था और उन्हें सीक्रेट रूम में रखा गया था। अब नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) को सीक्रेट रूम में रखा गया। अब शो में मॉडल की वापसी से बवाल मचने वाला है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) जब से शुरू हुआ है, तभी से चर्चा में बना हुआ है। शो को बीते चार हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक 2 ही कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दो कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन सिर्फ एक रणनीति थी। पहले फरहाना भट्ट (Farhana Bhat) को एविक्ट कर उन्हें सीक्रेट रूम में रख दिया गया और उनकी वापसी के बाद घर में खूब बवाल हुआ। अब एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है।

पिछले हफ्ते नेहल चुडासमा (Neha Chudasama) को भी घरवालों की नजर में एलिमिनेट कर सीक्रेट रूम में रख दिया गया था। जब वह सीक्रेट रूम में थीं, तब उन्हें घरवालों की वो-वो बात पता चली, जिसके बारे में उन्हें कभी यकीन ही नहीं था, खासकर अमाल मलिक (Amaal Malik) के बारे में।