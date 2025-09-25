Language
    Bigg Boss 19: अब होगा असली कलेश! नेहल की री-एंट्री से कांपे Amaal Malik, घरवालों के बीच मची हलचल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:15 PM (IST)

    Bigg Boss 19 रियलिटी शो बिग बॉस 19 के घर में पहले फरहाना भट्ट को सेकंड चांस दिया गया था और उन्हें सीक्रेट रूम में रखा गया था। अब नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) को सीक्रेट रूम में रखा गया। अब शो में मॉडल की वापसी से बवाल मचने वाला है।

    नेहल की री-एंट्री से बिग बॉस में होगा धमाका। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) जब से शुरू हुआ है, तभी से चर्चा में बना हुआ है। शो को बीते चार हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक 2 ही कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दो कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन सिर्फ एक रणनीति थी। पहले फरहाना भट्ट (Farhana Bhat) को एविक्ट कर उन्हें सीक्रेट रूम में रख दिया गया और उनकी वापसी के बाद घर में खूब बवाल हुआ। अब एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है। 

    पिछले हफ्ते नेहल चुडासमा (Neha Chudasama) को भी घरवालों की नजर में एलिमिनेट कर सीक्रेट रूम में रख दिया गया था। जब वह सीक्रेट रूम में थीं, तब उन्हें घरवालों की वो-वो बात पता चली, जिसके बारे में उन्हें कभी यकीन ही नहीं था, खासकर अमाल मलिक (Amaal Malik) के बारे में।

    नेहल की बिग बॉस के घर में वापसी

    नेहल अमाल की फ्रेंड थीं और उनके साथ बातचीत भी करती थीं। मगर सीक्रेट रूम में कैद होने के बाद उन्हें पता चला कि अमाल उनकी, फरहाना भट्ट और बसीर अली समेत बाकी घरवालों की पीठ-पीछे बुरी करते हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स का भी यही हाल है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह अब अमाल के साथ कभी दोस्ती नहीं करेंगी। अब शो में उनकी री-एंट्री होने वाली है।

    Photo Credit - X

    नेहल करेंगी अमाल मलिक को एक्सपोज

    हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेहल चुडासमा की बिग बॉस के घर में फिर से एंट्री हो गई है। शो में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम अमाल का पर्दाफाश कर किया। उन्होंने अमाल को बाकी घरवालों के सामने एक्सपोज किया। साथ ही फरहाना भट्ट और बसीर अली को बाकी लोगों की सच्चाई से रूबरू करवाया। शो में नेहल की वापसी से तहलका मच गया है। हालांकि, अभी तक मेकर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मगर नेहल की वापसी तो तय है।

    Photo Credit - X

    बिग बॉस सीजन 19 में पिछले हफ्ते भले ही कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन इस हफ्ते शायद एक कंटेस्टेंट एविक्ट हो जाए। अभी घर में कुल 15 कंटेस्टेंट्स हैं।

