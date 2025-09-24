Language
    Bigg Boss 19: 'मेरा बस चलता तो...' Ashnoor Kaur पर उठी उंगली, खौल गया रोहन मेहरा का खून; खूब लगाई फटकार

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:52 PM (IST)

    बिग बॉस 19 में अमाल मलिक की टिप्पणियों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले गौहर खान ने उन्हें आवेज दरबार पर टिप्पणी के लिए फटकारा अब रोहन मेहरा ने अशनूर कौर के बारे में उनकी बातों की आलोचना की है। टास्क के दौरान अमाल और शहबाज ने अशनूर पर अभिषेक बजाज का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

    अशनूर कौर और रोहन मेहरा का प्यार (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में ड्रामा आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसके लिए हमें इसके ड्रामेबाज कंटेस्टेंट्स को थैंक्स कहना चाहिए। म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक इस समय घर में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं लेकिन गलत वजह से।

    इससे पहले गौहर खान ने आवेज दरबार के बारे में भद्दी टिप्पणी करने के लिए उन्हें जमकर सुनाया था। अब अशनूर कौर के ऑन-स्क्रीन भाई और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट रोहन मेहरा ने उनकी बहन के बारे में की गई टिप्पणी के लिए अमाल की आलोचना की है।

    क्या था बिग बॉस का नया नॉमिनेशन टास्क

    लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क के लिए कंटेस्टेंट को दो ग्रुप्स में बांटा गया था। इस टास्क में कॉमेडियन प्रणित मोरे की टीम और शहबाज बदेशा की टीम को घरवालों पर कमेंट्री करनी थी। इस दौरान जो भी टीम सबसे अच्छी कमेंट्री करेगी उसे नॉमिनेशन से बचा लिया जाएगा। इस टास्क के दौरान शहबाज और अमाल अशनूर पर कमेंट करते नजर आए। उनका कहना था कि अशनूर अपने मतलब के लिए अभिषेक बजाज का इस्तेमाल कर रही हैं।

    शहबाज और अमाल ने उड़ाया अशनूर का मजाक

    दोनों कह रहे थे, "ये दोनों नकली प्यारे वाले लोग। इस लड़के को तो पता ही नहीं है कि ये उसको इस्तेमाल कर रही है।" शहबाज ने कहा, "मैं तो करूंगी तुझे इस्तेमाल, अभी आगे-आगे देख तेरे साथ होता है क्या। मेरे मन में तो यहीं चल रहा है कि तुझे खा जाऊं और बाहर भेज दूं।"

    अशनूर को कॉपी करते नजर आए अमाल

    फिर अमाल अशनूर की एक्टिंग करते हुए बोले,"मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं गधी हूं। सलमान सर के सामने भी मैं गधी बनने का नाटक कर रही थी।" वहीं नेहा चुडासमा जो अशनूर को सीक्रेट रूम से देख रही थीं बोलीं कि अशनूर को बाहर भेजो। उसे कोई काम नहीं है किसी की बीवी बनने के अलावा।

    रोहन मेहरा ने निकाला अपना गुस्सा

    अब इस पर रोहन मेहरा का कमेंट आया है और वो अशनूर की साइड लेते दिखे। शो की एक क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "लोगों को मेरी बहन अशनूर के बारे में बात करते देखकर मेरा खून खौल उठता है। वह बहुत समझदार, दयालु और सभी का सम्मान करने वाली है, लेकिन वे उस सम्मान के लायक नहीं हैं। यह एक गेम शो है, इसलिए अशनूर - तैयार हो जाओ, उनका सामना करो और उन्हें उनकी जगह दिखाओ। काश मैं भी तुम्हारे साथ होता।" अशनूर और रोहन ने टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई-बहन का किरदार निभाया था। दोनों असल जिंदगी में भी भाई-बहन का रिश्ता शेयर करते हैं।

