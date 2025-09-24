Bigg Boss 19: 'मेरा बस चलता तो...' Ashnoor Kaur पर उठी उंगली, खौल गया रोहन मेहरा का खून; खूब लगाई फटकार

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक की टिप्पणियों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले गौहर खान ने उन्हें आवेज दरबार पर टिप्पणी के लिए फटकारा अब रोहन मेहरा ने अशनूर कौर के बारे में उनकी बातों की आलोचना की है। टास्क के दौरान अमाल और शहबाज ने अशनूर पर अभिषेक बजाज का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में ड्रामा आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसके लिए हमें इसके ड्रामेबाज कंटेस्टेंट्स को थैंक्स कहना चाहिए। म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक इस समय घर में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं लेकिन गलत वजह से।

इससे पहले गौहर खान ने आवेज दरबार के बारे में भद्दी टिप्पणी करने के लिए उन्हें जमकर सुनाया था। अब अशनूर कौर के ऑन-स्क्रीन भाई और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट रोहन मेहरा ने उनकी बहन के बारे में की गई टिप्पणी के लिए अमाल की आलोचना की है।

शहबाज और अमाल ने उड़ाया अशनूर का मजाक दोनों कह रहे थे, "ये दोनों नकली प्यारे वाले लोग। इस लड़के को तो पता ही नहीं है कि ये उसको इस्तेमाल कर रही है।" शहबाज ने कहा, "मैं तो करूंगी तुझे इस्तेमाल, अभी आगे-आगे देख तेरे साथ होता है क्या। मेरे मन में तो यहीं चल रहा है कि तुझे खा जाऊं और बाहर भेज दूं।"