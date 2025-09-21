Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में तारीफ बटोर ले गए शहबाज और अमाल, इन कंटेस्टेंट्स को जमकर लगी फटकार

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:01 PM (IST)

    Bigg Boss 19 वीकेंड का वार में इस बार काजोल और जीशू सेनगुप्ता स्पेशल गेस्ट बनकर आए। वे अपनी हालिया रिलीज सीरीज द ट्रायल सीजन 2 के प्रमोशन के लिए आए। वहीं उर्फी जावेद ने ड्रामे का तड़का लगाया। सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक दिया वहीं कई को फटकार लगाई तो कुछ घरवालों की तारीफ भी की।

    वीकेंड का वार में सलमान ने की इन कंटेस्टेंट्स की तारीफ

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का इस बार का वीकेंड का वार धमाकेदार रहा। इस बार काजोल-जीशू सेनगुप्ता अपनी सीरीज द ट्रायल सीजन 2 के प्रमोशन के लिए स्पेशल गेस्ट के रूप में आए। वहीं उर्फी जावेद ने कंटेस्टेंट के बीच जाकर उनको एंटरटेनटेन किया और एक टास्क भी कराया।

    वीकेंड का वार में सलमान खान ने कुछ लोगों की तारीफ की और कुछ घरवालों की क्लास लगाई। वहीं दोस्ती को लेकर भाईजान ने कुछ कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक दिए।

    शहबाज और अमाल की तारीफ की

    पिछले हफ्ते अमाल घर के कैप्टेन थे, सलमान ने उनकी कैंप्टेंसी की तारीफ की और कुनिका को अपनी कैप्टेंसी बीच में छोड़ने पर तंज मारा। वहीं सलमान ने शहबाज की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'शो में आप सिर्फ दो हफ्तों से आए हो और उन लोगों से ज्यादा एक्टिव हो जो यहां चार हफ्तों से हैं'। साथ ही सलमान ने घर में चीजें छुपाने वाली बात में अरमान का नाम सबके सामने ना लेने पर भी शहबाज की तारीफ की। सलमान खान ने कहा कि दोस्ती यही होती है। 

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    अभिषेक बजाज को दिया रियलिटी चेक

    इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अशनूर और आवेज को नॉमिनेशन में अभिषेक बजाज का नाम नहीं लेने पर फटकार लगाई और उनकी दोस्ती पर सवाल उठाए। सलमान ने अभिषेक को कहा कि उन्हें लोगों को पहचानना सीखना चाहिए और अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा भाईजान ने जीशान कादरी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे जैसे हैं वैसी शो में नजर आ रहे हैं और सही बातों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। 

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    इस बार कैप्टेंसी टास्क अभिषेक बजाज ने जीता है और इस हफ्ते के लिए वे घर के कैप्टन हैं। बिग बॉस 19 रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार प और 10 बजे कलर्स पर स्ट्रीम होता है।         

