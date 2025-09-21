Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में तारीफ बटोर ले गए शहबाज और अमाल, इन कंटेस्टेंट्स को जमकर लगी फटकार

Bigg Boss 19 वीकेंड का वार में इस बार काजोल और जीशू सेनगुप्ता स्पेशल गेस्ट बनकर आए। वे अपनी हालिया रिलीज सीरीज द ट्रायल सीजन 2 के प्रमोशन के लिए आए। वहीं उर्फी जावेद ने ड्रामे का तड़का लगाया। सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक दिया वहीं कई को फटकार लगाई तो कुछ घरवालों की तारीफ भी की।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का इस बार का वीकेंड का वार धमाकेदार रहा। इस बार काजोल-जीशू सेनगुप्ता अपनी सीरीज द ट्रायल सीजन 2 के प्रमोशन के लिए स्पेशल गेस्ट के रूप में आए। वहीं उर्फी जावेद ने कंटेस्टेंट के बीच जाकर उनको एंटरटेनटेन किया और एक टास्क भी कराया।

वीकेंड का वार में सलमान खान ने कुछ लोगों की तारीफ की और कुछ घरवालों की क्लास लगाई। वहीं दोस्ती को लेकर भाईजान ने कुछ कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक दिए। शहबाज और अमाल की तारीफ की पिछले हफ्ते अमाल घर के कैप्टेन थे, सलमान ने उनकी कैंप्टेंसी की तारीफ की और कुनिका को अपनी कैप्टेंसी बीच में छोड़ने पर तंज मारा। वहीं सलमान ने शहबाज की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'शो में आप सिर्फ दो हफ्तों से आए हो और उन लोगों से ज्यादा एक्टिव हो जो यहां चार हफ्तों से हैं'। साथ ही सलमान ने घर में चीजें छुपाने वाली बात में अरमान का नाम सबके सामने ना लेने पर भी शहबाज की तारीफ की। सलमान खान ने कहा कि दोस्ती यही होती है।