    Bigg Boss 19: अरमान मलिक ने Tanya Mittal के लिए जाहिर की अपनी फीलिंग्स, गाने के जरिए कही दिल की बात

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:19 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में उर्फी जावेद की एंट्री से नया मोड़ आने वाला है। प्रोमो में उर्फी घरवालों को दिल तोड़ने का टास्क देती हैं जिसमें बसीर प्रणित मोरे का दिल तोड़ते हैं। वहीं अमाल मलिक ने तान्या से गाने के जरिए अपनी दिली की बात कही।

    अरमान मलिक ने गाया तान्या के लिए गाना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 नई दोस्ती और झगड़ों के साथ धूम मचा रहा है। टीवी का नया शो अपने इन्हीं बनते बिगड़ते रिश्तों की वजह से और भी ज्यादा पॉपुलर होता है। हाल ही के एपिसोड में गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी को होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान से रियलिटी चेक मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब नए प्रोमो से पता चलता है कि बिग बॉस ओटीटी 1 की कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद एक मजेदार गेम के लिए बिग बॉस 19 के घर में एंट्री करेंगी, जहां और भी नए खुलासे होंगे।

    बसीर ने तोड़ा प्रणित मोरे का दिल

    नए प्रोमो में, उर्फी जावेद बिग बॉस के घर में एंट्री करती हैं। इसके बाद उर्फी कंटेस्टेंट्स से उन घरवालों का दिल तोड़ने को कहती हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे लंबे समय तक साथ नहीं रहेंगे। इस टास्क के दौरान, बसीर प्रणित मोरे का दिल तोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, 'इसने मेरा टुकड़ा लिया है।' फैन्स को लग रहा है कि बसीर फरहाना के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वह स्टैंड-अप कॉमेडियन के साथ काफी समय बिताती हैं।

    अमाल ने गाया तान्या के लिए गाना

    इस बीच अमाल और तान्या अपने नाम का टुकड़ा बचाते नजर आए। बाद में प्रोमो में अमाल मलिक तान्या मित्तल के लिए गाना गाते हैं जिसे सुनकर वो शरमा जाती हैं। दूसरे प्रतियोगियों ने भी इस बात पर गौर किया। अमाल ने जो गाना चुना वह फिल्म सनम रे का 'हुआ है आज पहली बार' था। गौरतलब है कि यह गाना उनके छोटे भाई अरमान मलिक ने गाया है और अमाल ने ही इसे कंपोज किया है।

    कौन होगा घर से बेघर?

    ये वाला वीकेंड का वार गौरव और मृदुल के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा क्योंकि उन्हें आगे बढ़कर खेलने के लिए फटकार लगाई गई। बाद में, सलमान खान ने यह भी बताया कि अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नेहल चुडासमा, बसीर अली और प्रणित मोरे में से कोई एक आज यानी 21 सितंबर को घर से बाहर जाएगा।

    अभी गेम में बाकी हैं बहुत सारे ट्विस्ट

    हालांकि, इसमें एक ट्विस्ट है। नेहल चुडासमा को बाकी कंटेस्टेंट्स के सामने बिग बॉस 19 के घर से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन वह बिग बॉस परिसर से बाहर नहीं निकलेंगी और सीक्रेट रूम में चली जाएंगी। अब देखना यह है कि जब उन्हें बिग बॉस के घर में वापस भेजा जाएगा तो क्या ट्विस्ट आएगा।