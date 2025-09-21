Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में उर्फी जावेद ने लगाया तड़का, सलमान ने अशनूर कौर की लगाई क्लास

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:20 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar बिग बॉस 19 में आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में उर्फी जावेद के आने से माहौल गरमा गया है। उर्फी शो में ढेर सारा ड्रामा लेकर आई और कंटेस्टेंट्स का खूब मनोरंजन किया। दूसरी ओर अमाल मलिक ने तान्या मित्तल के लिए रोमांटिक गाना गाया।

    वीकेंड का वार में उर्फी जावेद ने मचाया धमाल

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस 19 ने अपने पहले एपिसोड से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। अब तक दो कंटेस्टेंट घर से बेघर हो चुके हैं। फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस हफ्ते कौन बेघर होगा। हाल ही में शो के मेकर्स ने एक नया टीजर जारी किया है जिसमें उर्फी जावेद वीकेंड का वार एपिसोड में एक नजर आ रही हैं। दर्शक इस प्रोमो के हर पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    उर्फी ने कंटेस्टेंट्स से पूछे ये सवाल

    प्रमोशनल वीडियो में उर्फी जावेद एक्टिविटी एरिया में कंटेस्टेंट्स से बातचीत करती नजर आ रही हैं। वह घरवालों को मजेदार टास्क देती हैं, जिसमें बसीर अली, अमाल मलिक और बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए रैंप वॉक और डांस शामिल हैं। इस दौरान उर्फी, कुनिका सदानंद से पूछती हैं कि उन्हें किसकी दोस्ती जल्द टूटती हुई दिख रही है।

    अमाल ने तान्या के लिए गाया गाना

    दूसरी ओर प्रोमो में सिंगर अमाल मलिक ने तान्या मित्तल के लिए एक रोमांटिक स्पेशल नंबर परफॉर्म किया। तान्या उनके साथ डांस करते हुए शरमाती नजर आ रही हैं। रोमांस की इस झलक ने शो को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। वहीं सलमान खान ने कैप्टेंसी टास्क में अभिषेक बजाज की जीत का क्रेडिट लेने पर अशनूर कौर को रियलिटी चेक दिया।

    बिग बॉस 19 को अब तक दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले हफ्ते नतालिया और नगमा घर से बेघर हो गईं। अब इस हफ्ते अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, प्रणीत मोरे, बसीर और नेहल नॉमिनेटेड हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन एलिमिनेट होगा। 

