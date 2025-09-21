Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में उर्फी जावेद ने लगाया तड़का, सलमान ने अशनूर कौर की लगाई क्लास

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar बिग बॉस 19 में आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में उर्फी जावेद के आने से माहौल गरमा गया है। उर्फी शो में ढेर सारा ड्रामा लेकर आई और कंटेस्टेंट्स का खूब मनोरंजन किया। दूसरी ओर अमाल मलिक ने तान्या मित्तल के लिए रोमांटिक गाना गाया।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस 19 ने अपने पहले एपिसोड से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। अब तक दो कंटेस्टेंट घर से बेघर हो चुके हैं। फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस हफ्ते कौन बेघर होगा। हाल ही में शो के मेकर्स ने एक नया टीजर जारी किया है जिसमें उर्फी जावेद वीकेंड का वार एपिसोड में एक नजर आ रही हैं। दर्शक इस प्रोमो के हर पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

