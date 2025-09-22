Bigg Boss 19: वासेपुर का गुंडा...कुनिका-जीशान कादरी के बीच हुई तीखी बहस, खुद को बताया मुंबई की महारानी

Bigg Boss 19 बिग बॉस 19 में घर में अपनी अपनी ड्यूटी को लेकर गरमागरम बहस के बाद जीशान कादरी और कुनिका सदानंद आपस में भिड़ गए। बहस बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गई और कुनिका ने जीशान को वासेपुर का गुंडा तक कह दिया। दोनों के बीच पहले से ही लड़ाई चल रही थी अब इस बहस ने इस लड़ाई को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में एक और धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला, इस बार जीशान कादरी और कुनिका सदानंद के बीच। घर की मीटिंग के लिए एक सिंपल सी बात से शुरू हुई बहस जल्द ही तीखी बहस में बदल गई, जिससे पूरा घर हिल गया। यह सब तब शुरू हुआ जब अभिषेक बजाज जीशान को जगाने गए, जो अपने कंबल में आराम से सो रहे थे, क्योंकि सभी कंटेस्टेंट् अपनी ड्यूटी के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा हो चुके थे।

जीशान पर भड़कीं कुनिका हालांकि जीशान ने आने से इनकार कर दिया और साफ-साफ कह दिया कि वह सो रहे हैं और अभी नहीं आएंगे। यह बात कुनिका को रास नहीं आई और वह गुस्से से उस पर भड़क उठीं और कहा कि वह घर का राजा नहीं है कि अपनी मनमानी करे। जीशान उसकी बात से भड़ककर, बेडरूम से बाहर निकल आए और कुनिका पर बरस पड़े।