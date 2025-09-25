Bigg Boss के घर में पहली बार लेस्बियन कपल ने की सगाई, नेशनल टेलीविजन पर किया लिप-लॉक

विवादित रियलिटी शो बिग बॉस के घर में पहली बार किसी लेस्बियन कपल (Lesbian Couple) ने सगाई की है। बिग बॉस के हालिया एपिसोड में लेस्बियन कपल की सगाई की। यही नहीं दोनों ने नेशनल टेलीविजन पर एक-दूसरे को किस भी किया। इस पर होस्ट ने भी रिएक्शन दिया है। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस (Bigg Boss) एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शो है जो हमेशा किसी न किसी वजह से लोगों का ध्यान खींच ही लेता है। भले ही यह विवादित शो है जहां खूब लड़ाई और ड्रामा होता है, मगर लोग इस शो से अपनी निगाहें हटा नहीं पाते हैं। इस शो में कई कपल बनते हैं और कई टूटते हैं। अब बिग बॉस के घर में एक और चीज ऐसी हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी।

दरअसल, बिग बॉस के हालिया एपिसोड में एक लेस्बियन कपल ने सगाई कर ली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी लेस्बियन कपल ने सगाई की। यह लेस्बियन कपल अधिला और नूरा हैं जो इस वक्त बिग बॉस मलयालम सीजन 7 (Bigg Boss Malayalam Season 7) में नजर आ रहे हैं। इस शो को मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) होस्ट करते हैं।