Bigg Boss के घर में पहली बार लेस्बियन कपल ने की सगाई, नेशनल टेलीविजन पर किया लिप-लॉक
विवादित रियलिटी शो बिग बॉस के घर में पहली बार किसी लेस्बियन कपल (Lesbian Couple) ने सगाई की है। बिग बॉस के हालिया एपिसोड में लेस्बियन कपल की सगाई की। यही नहीं दोनों ने नेशनल टेलीविजन पर एक-दूसरे को किस भी किया। इस पर होस्ट ने भी रिएक्शन दिया है। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस (Bigg Boss) एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शो है जो हमेशा किसी न किसी वजह से लोगों का ध्यान खींच ही लेता है। भले ही यह विवादित शो है जहां खूब लड़ाई और ड्रामा होता है, मगर लोग इस शो से अपनी निगाहें हटा नहीं पाते हैं। इस शो में कई कपल बनते हैं और कई टूटते हैं। अब बिग बॉस के घर में एक और चीज ऐसी हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी।
दरअसल, बिग बॉस के हालिया एपिसोड में एक लेस्बियन कपल ने सगाई कर ली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी लेस्बियन कपल ने सगाई की। यह लेस्बियन कपल अधिला और नूरा हैं जो इस वक्त बिग बॉस मलयालम सीजन 7 (Bigg Boss Malayalam Season 7) में नजर आ रहे हैं। इस शो को मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) होस्ट करते हैं।
अधिला ने नूरा को किया प्रपोज
लेस्बियन कपल अधिला और नूरा ने एक यादगार पल को बिग बॉस मलयालम के इतिहास में दर्ज कर दिया है। शो में अधिला ने घुटने पर बैठकर गुलाब का फूल देकर नूरा को प्रपोज किया। इस प्रपोजल के गवाह सिर्फ घरवाले नहीं बल्कि पूरा देश रहा। अधिला जैसे ही घुटने पर बैठकर नूरा को प्रपोज करने गईं, उनका चेहरा गुलाब जैसा खिल गया। इसके बाद अधिला ने नूरा को अंगूठी पहनाई। घरवालों ने इसी खुशी के पल का जश्न मनाया।
Adhila & Noora, the first openly lesbian couple in Bigg Boss Malayalam 7, are more than just contestants.
From fighting a legal battle to live together, to facing homophobia on national TV, yet standing strong, their love is hope & representation.
May God bless them. 🧿🪬 pic.twitter.com/VV7CkwML23— 𝙺𝚒𝚔𝚒⁷ (@yesitsme_kiki) September 19, 2025
कौन हैं अधिला और नूरा?
अधिला और नूरा अपने रिश्ते के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती हैं। जब दोनों के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला था, तब नूरा को उनके परिवार ने हाउसअरेस्ट कर लिया था। उस वक्त अधिला ने केरल हाई कोर्ट में इसके खिलाफ दायर याचिका की थी।
