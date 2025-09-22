Bigg Boss 19 Elimination: बिग बॉस के घर से बाहर हुआ एक और मजबूत कंटेस्टेंट, शो में आएगा बड़ा ट्विस्ट

Bigg Boss 19 Elimination रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर से एक मजबूत कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया गया है। चार हफ्तों से घरवालों की नाक में दम करने वाले इस कंटेस्टेंट के घर से जाने के बाद बिग बॉस हाउस में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के घर में कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली थी जिसमें सिंगर, एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स समेत कई नामी सेलिब्रिटीज शामिल हैं। इस शो में शहनाज गिल के भाई शहबाज बडेशा की एंट्री हुई और बीते हफ्ते नगमा मिराजकर और नतालिया को एलिमिनेट कर दिया गया था। अब एक और कंटेस्टेंट को शो से बाहर कर दिया गया है।

बिग बॉस के घर में बीते हफ्ते नॉमिनेशन डिस्कस करने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर दिया गया था। हालांकि, बाद में सिर्फ बसीर अली, नेहल चुडासमा, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और प्रणित मोरे नॉमिनेट हुए। कल वीकेंड का वार था, ऐसे में किसी एक का घर जाना तो तय था।

घर से बाहर हुईं नेहल चुडासमा बिग बॉस 19 से चौथे हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को बाहर जाने के लिए एविक्ट किया गया, वो नेहल चुडासमा रहीं। उनका नाम आते ही उनके करीबी दोस्त उदास हो गए। उन्होंने फरहाना भट्ट और बसीर अली को गले लगाते हुए बिग बॉस से विदा लेकर बाहर आईं, लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट था। नेहल एविक्ट हुईं जरूर, लेकिन सिर्फ घरवालों की नजर में।