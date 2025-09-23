71st National Film Awards: अवॉर्ड जीतने के बाद चार दिग्गज एक फ्रेम में आए नजर, SRK ने Mohanlal को लगाया गले
71st National Film Awards सालों से हिंदी सिनेमा में अपनी फिल्मों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने वाले शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। वहीं मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित होने के बाद शाह रुख खान मोहनलाल रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 71वां नेशनल अवॉर्ड सिनेमा के कलाकारों और सिनेमा लवर्स के लिए काफी खास रहा, क्योंकि इस बार शाह रुख खान और रानी मुखर्जी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। शाह रुख के साथ विक्रांत मैसी ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर किया। दूसरी ओर मलयालम इंडस्ट्री का नाम भारत में विश्व में ऊंचा करने वाले और 5 बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद का मूमेंट काफी यादगार बन गया जब चार दिग्गज एक ही फ्रेम में नजर आए।
चार दिग्गज एक ही फ्रेम में
नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड जीतने वाले मोहनलाल, बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर करने वाले शाह रुख खान और विक्रांत मैसी और बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतने वाली रानी मुखर्जी ने एक साथ पोज दिया और ये तस्वीर वायरल हो गई। चारों दिग्गजों का एक साथ एक फ्रेम में होना एक यादगार मूमेंट बन गया और यह देखकर उनके फैंस काफी खुश हो गए।
शाह रुख ने मोहनलाल को लगाया गले
इसी बीच एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें शाह रुख खान मोहनलाल को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी और गले लगकर खुशियां मनाईं। वहीं एक तस्वीर में रानी, शाह रुख और विक्रांत एक दूसरे का हाथ थामे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि नेशनल अवॉर्ड देश के अलग-अलग लोगों को एक साथ जोड़ता है। चाहे वे अलग संस्कृति से आते हों या उनकी भाषा अलग हो लेकिन ये अवॉर्ड सबको एक साथ लाकर एकता की मिसाल पेश करता है।
विक्रांत मैसी को फिल्म '12वीं फेल' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया है। साथ ही इसे बेस्ट फिल्म भी चुना गया है। इसी तरह शाह रुख खान को एटली निर्देशित फिल्म 'जवान' में उनके रोल के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मलयालम एक्टर मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अवॉर्ड लेने के बाद मोहनलाल ने कहा कि सिनेमा मेरी दिल की धड़कन है। वहीं राष्ट्रपित द्रौपदी मूर्मू ने भी उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई दी।
