71st National Film Awards: अवॉर्ड जीतने के बाद चार दिग्गज एक फ्रेम में आए नजर, SRK ने Mohanlal को लगाया गले

71st National Film Awards सालों से हिंदी सिनेमा में अपनी फिल्मों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने वाले शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। वहीं मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित होने के बाद शाह रुख खान मोहनलाल रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 71वां नेशनल अवॉर्ड सिनेमा के कलाकारों और सिनेमा लवर्स के लिए काफी खास रहा, क्योंकि इस बार शाह रुख खान और रानी मुखर्जी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। शाह रुख के साथ विक्रांत मैसी ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर किया। दूसरी ओर मलयालम इंडस्ट्री का नाम भारत में विश्व में ऊंचा करने वाले और 5 बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद का मूमेंट काफी यादगार बन गया जब चार दिग्गज एक ही फ्रेम में नजर आए।

चार दिग्गज एक ही फ्रेम में नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड जीतने वाले मोहनलाल, बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर करने वाले शाह रुख खान और विक्रांत मैसी और बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतने वाली रानी मुखर्जी ने एक साथ पोज दिया और ये तस्वीर वायरल हो गई। चारों दिग्गजों का एक साथ एक फ्रेम में होना एक यादगार मूमेंट बन गया और यह देखकर उनके फैंस काफी खुश हो गए।