71st National Film Awards: इन दो फिल्मों ने जीते सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड, 2023 में एक साथ हुई थी रिलीज

71st National Film Awards विज्ञान भवन में आयोजित हुए 71वें नेशनल अवॉर्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड 12th फेल को दिया गया। लेकिन बाकी कैटेगरी में दो फिल्मों ने धूम मचा दी। ये दोनों ही फिल्में थिएटर में एक साथ रिलीज हुई थी। 2023 में ये कमर्शियली हिट भी रही थी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए 23 सितंबर को विजेताओं को नेशनल अवॉर्ड प्रदान किए गए। इनमें कई फीचर और नॉन फीचर फिल्मों को सम्मानित किया गया। जिनमें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए 12th को अवॉर्ड दिया गया। हालांकि दूसरी कैटेगरी में दो ऐसी फिल्में उबर कर आईं जिन्हें सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड दिए गए। ये दोनों ही फिल्में 2023 में एक साथ थिएटर में रिलीज हुई थी और दोनों ही को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था।

कौन सी हैं ये दो फिल्में हम बात कर रहे हैं एनिमल और सैम बहादुर की, ये दोनों ही फिल्में 1 दिसंबर 2023 को थिएटर्स में एक साथ रिलीज हुई थी। एनिमल में रणबीर कपूर ने लीड रोल प्ले किया था वहीं सैम बहादुर ने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार पर्दे पर उतारा था। 71वें नेशनल अवॉर्ड में सैम बहादुर ने राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट मेकअप के लिए 3 नेशनल अवॉर्ड जीते वहीं एनिमल ने बेस्ट साउंड डिजाइन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और स्पेशल मेंशन के लिए 3 नेशनल अवॉर्ड जीते।