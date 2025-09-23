71st National Film Awards: किंग खान ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड, Mohanlal ने सिनेमा को बताया दिल की धड़कन

71st National Film Awards 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड से विनर्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान सालों से हिंदी सिनेमा में अपने टैलेंट से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। वहीं मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विज्ञान भवन में आयोजित 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में शाह रुख खान और रानी मुखर्जी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। विक्रांत मैसी ने शाह रुख के साथ बेस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड को शेयर किया। मोहनलाल को उनके भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

फिल्म '12वीं फेल' को बेस्ट फिल्म चुना गया है। इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। इसी तरह, शाह रुख खान को एटली निर्देशित फिल्म 'जवान' में उनकी भूमिका के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मलयालम एक्टर मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1978 से अब तक सिनेमा में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।

शाह रुख-रानी ने जीता अपना पहला नेशनल अवॉर्ड शाह रुख खान ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की हैं। शाह रुख और रानी ने कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर जारा, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि सालों से दोनों हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं लेकिन 2023 के लिए दोनों ही एक्टर्स को अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है।