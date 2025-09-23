Language
    71st National Film Awards: किंग खान ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड, Mohanlal ने सिनेमा को बताया दिल की धड़कन

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:55 PM (IST)

    71st National Film Awards 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड से विनर्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान सालों से हिंदी सिनेमा में अपने टैलेंट से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। वहीं मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

    शाह रुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विज्ञान भवन में आयोजित 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में शाह रुख खान और रानी मुखर्जी ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता। विक्रांत मैसी ने शाह रुख के साथ बेस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड को शेयर किया। मोहनलाल को उनके भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

    फिल्म '12वीं फेल' को बेस्ट फिल्म चुना गया है। इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। इसी तरह, शाह रुख खान को एटली निर्देशित फिल्म 'जवान' में उनकी भूमिका के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मलयालम एक्टर मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1978 से अब तक सिनेमा में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।

    शाह रुख-रानी ने जीता अपना पहला नेशनल अवॉर्ड

    शाह रुख खान ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की हैं। शाह रुख और रानी ने कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर जारा, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि सालों से दोनों हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं लेकिन 2023 के लिए दोनों ही एक्टर्स को अपने करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है।

    विक्रांत मैसी ने भी अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता है। उन्होंने 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता और इसे शाह रुख खान के साथ शेयर किया। इसी के साथ उनकी फिल्म 12वीं फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड दिया गया।

    मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड

    मलयालम एक्टर मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। अवॉर्ड लेने के बाद मोहनलाल ने कहा कि सिनेमा मेरी दिल की धड़कन है। वहीं राष्ट्रपित द्रौपदी मूर्मू ने भी उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई दी।

