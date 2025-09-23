71st National Film Awards: पहला नेशनल अवॉर्ड लेने स्टाइल में पहुंचे Shah Rukh-Rani, इस अंदाज में दिखे मोहनलाल

71st National Film Awards साल 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सालों से हिंदी सिनेमा में अपने टैलेंट से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अपना पहला नेशनल अवॉर्ड लेने पहुचे हैं। दोनों कई फिल्मों में साथ काम किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान और रानी मुखर्जी की सिनेमा में यात्रा काफी लंबी रही है। फिल्मों में दोनों ही सितारों को दर्शकों ने खूब प्यार किया है लेकिन नेशनल अवॉर्ड दोनों सितारों को पहली बार दिया जा रहा है। शाह रुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर और मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है।

स्टाइल में पहुंचे शाह रुख-रानी शाह रुख खान और रानी मुखर्जी अपने पहले नेशनल अवॉर्ड के लिए स्टाइल में पहुंचे। शाह रुख ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस में काफी कूल और डैपर लग रहे हैं। वहीं रानी गोल्डन साड़ी और पर्ल ज्वैलरी में काफी खूबसूरत नजर आ रही है। शाह रुख के साथ विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर करेंगे। विक्रांत क्रीम कलर के पैंट सूट में अपना पहला नेशनल अवॉर्ड लेने पहुंचे।