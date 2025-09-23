Language
    71st National Film Awards: पहला नेशनल अवॉर्ड लेने स्टाइल में पहुंचे Shah Rukh-Rani, इस अंदाज में दिखे मोहनलाल

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:04 PM (IST)
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:04 PM (IST)

    71st National Film Awards साल 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सालों से हिंदी सिनेमा में अपने टैलेंट से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अपना पहला नेशनल अवॉर्ड लेने पहुचे हैं। दोनों कई फिल्मों में साथ काम किया है।

    पहला नेशनल अवॉर्ड लेने स्टाइल में पहुंचे शाह रुख-रानी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान और रानी मुखर्जी की सिनेमा में यात्रा काफी लंबी रही है। फिल्मों में दोनों ही सितारों को दर्शकों ने खूब प्यार किया है लेकिन नेशनल अवॉर्ड दोनों सितारों को पहली बार दिया जा रहा है। शाह रुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर और मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है।

    स्टाइल में पहुंचे शाह रुख-रानी

    शाह रुख खान और रानी मुखर्जी अपने पहले नेशनल अवॉर्ड के लिए स्टाइल में पहुंचे। शाह रुख ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस में काफी कूल और डैपर लग रहे हैं। वहीं रानी गोल्डन साड़ी और पर्ल ज्वैलरी में काफी खूबसूरत नजर आ रही है। शाह रुख के साथ विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर करेंगे। विक्रांत क्रीम कलर के पैंट सूट में अपना पहला नेशनल अवॉर्ड लेने पहुंचे।

    खास अंदाज में नजर आए मोहनलाल

    71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस खास मौके पर पर मलयालम एक्टर सिंपल व्हाइट कुर्ता पहने पहुंचे। इनके अलावा करण जौहर, एकता कपूर भी समारोह में शामिल हुए हैं।

    71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड साल 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए जा रहे हैं। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

    इस साल, फिल्म '12वीं फेल' को बेस्ट फिल्म चुना गया है। इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। इसी तरह, शाहरुख खान को एटली निर्देशित फिल्म 'जवान' में उनकी भूमिका के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मलयालम एक्टर मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1978 से अब तक सिनेमा में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।

