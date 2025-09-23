National Film Awards: इस इंडियन स्टार ने जीते हैं सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार, कंगना-बिग बी सबको दी मात
National Film Awards 2023 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आगाज 23 सितंबर को 4 बजे शुरू हो जाएगा। इस खास मौके पर शाह रुख खान से लेकर विक्रांत मैसी को इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। चलिए देखते हैं अब तक बॉलीवुड के किस कलाकार को सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड मिले हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। National Film Awards 2023: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार में से एक हैं। ये अवॉर्ड हर साल इंडियन फिल्म कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया जाता है। इस साल 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के आयोजन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं।
1 अगस्त 2025 को नेशनल फिल्म अवॉर्ड 2023 के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें शाह रुख से लेकर रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी का नाम शामिल था। दरअसल, कोरोना वायरस की वजह से 2 साल नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स नहीं हुए थे, जिसकी वजह से बीते साल 2022 और इस साल 2023 की फिल्मों और एक्टर्स को सम्मानित किया जा रहा है। 4 बजे से ये कार्यक्रम दिल्ली में विज्ञान भवन में शुरू हो जाएगा, लेकिन चलिए उससे पहले जरा देखते हैं कि कौन सा वह इंडियन स्टार है, जिसने सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड जीते हैं:
अमिताभ बच्चन-रजनीकांत को भी छोड़ा पीछे
जहां हर इंडस्ट्री के अपने अवॉर्ड शोज होते हैं, तो वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर इंडस्ट्री हर भाषा में की फिल्मों और कलाकारों को दिए जाते हैं। अब तक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स किसी ने जीते हैं, तो वह दिग्गज शबाना आजमी हैं।
शबाना आजमी को अंकुर', 'अर्थ', 'खंडहर', 'पार', 'गॉडमदर' इन 5 बेहतरीन फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
इन एक्टर्स ने जीता 4 बार नेशनल अवॉर्ड
दूसरे नंबर पर जिन इंडियन सितारों ने सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड्स जीता हैं, उनमें अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत का नाम शामिल है। अमिताभ बच्चन को सबसे पहले 'अग्निपथ' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके बाद तो उन्हें 'ब्लैक', 'पीकू' और 'पा' जैसी दमदार फिल्मों के लिए भी इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
शबाना आजमी के बाद कंगना रनौत वह एक्ट्रेस हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है। उन्हें क्वीन से लेकर 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स', 'पंगा' और 'मणिकर्णिका' के लिए मिला। इसके अलावा कमल हासन भी मूंद्रम पिराई, नायकन, थेवर मगन और इंडियन के लिए नेशनल अवॉर्ड रिसीव कर चुके हैं।
अजय सहित इन सितारों ने जीते 3 नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स
नसीरुद्दीन शाह को जहां 'इकबाल', 'पार' और 'स्पर्श' जैसी फिल्मों के लिए तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं 'द लीजेंड ऑफ भगतसिंह' और 'तान्हाजी- द अनसंग वॉरियर' से न सिर्फ अजय देवगन ने दिल जीता, बल्कि इनके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स भी मिले।
बेस्ट कैटेगरी में तीन-तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स जीतने वालों में नाना पाटेकर, मनोज बाजपेयी, पंकज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और ममूटी का नाम शामिल है।
ये सितारे भी जीत चुके हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वालों की लिस्ट में विक्की कौशल से लेकर आलिया भट्ट, मिमी एक्ट्रेस कृति सेनन, अनिल कपूर और सैफ अली खान जैसे सितारों के नाम शामिल हैं।
अब इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वालों की लिस्ट में शाह रुख-विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी भी अपना नाम दर्ज करवाने जा रहे हैं।
