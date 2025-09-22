71st National Film Awards: कब और कहां आयोजित होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह? यहां देखें विनर्स लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 71st National Film Awards Date-Time: मनोरंजन जगत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक बड़ा सम्मान माना जाता है। बीते 1 अगस्त सूचना एंव प्रसारण को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का विनर्स का एलान किया गया। अब इन पुरस्कारों के वितरण का समय नजदीक आ रहा है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2023 को कब और कहां आयोजित किया जाएगा। साथ ही इसमें कौन-कौन से सेलेब्स को ये पुरस्कार दिया जाएगा।

कब और कहां आयोजित होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार?

हर बार की तरह इस बार भी नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स को राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये पुरस्कार वितरण समारोह जारी रहेगा। 23 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे इसकी शुरुआत होगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये खास पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे।