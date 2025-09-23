अमिताभ बच्चन ने मुफ्त में बांटे हेलमेट, केबीसी के इस प्रतिभागी से बिगबी हुए प्रभावित

अमिताभ बच्चन अपने प्रशंसकों से हर रविवार को मुंबई स्थित अपने घर जलसा के बाहर मिलते हैं। इस बार उन्होंने नवरात्र के मौके पर फैंस को डांडिया और हेलमेट बांटे। उन्हें हेलमेट बांटने की प्रेरणा राघवेंद्र कुमार से मिली जिन्हें लोग हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अमिताभ ने कहा कि उन्हें केबीसी में हेलमेट मैन से मिलने के बाद यह सीख मिली।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर कोई अच्छी बात सीखने को मिलती है, तो सीखना चाहिए। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन भी सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। तभी तो उन्होंने अपने प्रशंसकों को इस बार मुफ्त में हेलमेट बांटा है, वह भी अपने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के एक प्रतिभागी से प्रेरणा लेकर।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, अमिताभ बच्चन हर रविवार को मुंबई स्थित अपने घर जलसा के बाहर प्रशंसकों से मिलने आते हैं। यह परंपरा वो साल 1982 से निभा रहे हैं। इस रविवार उन्होंने फैंस को नवरात्र के मौके पर डांडिया और हेलमेट बांटे हैं।

इस इंसान से ली अमिताभ बच्चन ने प्रेरणा उन्हें हेलमेट बांटने की प्रेरणा मिली राघवेंद्र कुमार से, जिन्हें लोग हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। राघवेंद्र सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाते हैं। वह अब तक हजारों बाइक चालकों को मुफ्त हेलमेट बांट चुके हैं।

अमिताभ ने एक्स पर हेलमेट बांटने का अपना एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'केबीसी में हेलमेट मैन से मिलना सम्मान की बात रही। एक सीख मिली और मैंने भी अपने फैंस को हेलमेट बांटे। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है।'