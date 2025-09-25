Bigg Boss 19: 'चोमू किसको बोला...' फिर आपस में भिड़े Baseer Ali और Aawez Darbar, मूवी नाइट पर हुआ जमकर बवाल

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में कुछ दिन पहले बसीर अली और आवेज दरबार के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा है कि उनके रिश्ते में जल्द ही कोई सुधार नहीं होने वाला है। रियलिटी शो के नए प्रोमो में दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच एक मूवी नाइट के दौरान तीखी बहस देखने को मिली।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में हर दिन एक नया ड्रामा सामने आता है। अब झगड़े बहुत आम हो गए हैं क्योंकि हर एक प्रतियोगी खुद को बेहतर साबित करने और फुटेज बटोरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। घर को दो समूहों में विभाजित किया गया है और हर दिन एक नई लड़ाई होती है।

मूवी नाइट पर छिड़ी पूरी बहस वहीं मेकर्स भी खेल में अपना तड़का जोड़कर इसे और भी अधिक मनोरंजक बनाने का प्रयास करते रहते हैं। अब इसका एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें मूवी नाइट का इंतजाम किया गया है लेकिन यहां भी बवाल मच जाता है। एक दूसरे पर कमेंट करने की वजह से यहां पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। बशीर अली, शहबाज़ बदेशा, गौरव खन्ना, नीलम गिरी, अमाल मलिक और कई अन्य लोगों को इस नए ट्विस्ट से झटका लगने वाला है।