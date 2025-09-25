Language
    Bigg Boss 19: 'चोमू किसको बोला...' फिर आपस में भिड़े Baseer Ali और Aawez Darbar, मूवी नाइट पर हुआ जमकर बवाल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:10 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में कुछ दिन पहले बसीर अली और आवेज दरबार के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा है कि उनके रिश्ते में जल्द ही कोई सुधार नहीं होने वाला है। रियलिटी शो के नए प्रोमो में दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच एक मूवी नाइट के दौरान तीखी बहस देखने को मिली।

    आवेज दरबार और बसीर अली के बीच हुई लड़ाई (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में हर दिन एक नया ड्रामा सामने आता है। अब झगड़े बहुत आम हो गए हैं क्योंकि हर एक प्रतियोगी खुद को बेहतर साबित करने और फुटेज बटोरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। घर को दो समूहों में विभाजित किया गया है और हर दिन एक नई लड़ाई होती है।

    मूवी नाइट पर छिड़ी पूरी बहस

    वहीं मेकर्स भी खेल में अपना तड़का जोड़कर इसे और भी अधिक मनोरंजक बनाने का प्रयास करते रहते हैं। अब इसका एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें मूवी नाइट का इंतजाम किया गया है लेकिन यहां भी बवाल मच जाता है। एक दूसरे पर कमेंट करने की वजह से यहां पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। बशीर अली, शहबाज़ बदेशा, गौरव खन्ना, नीलम गिरी, अमाल मलिक और कई अन्य लोगों को इस नए ट्विस्ट से झटका लगने वाला है।

    आपस में भिड़े आवेज और बसीर

    प्रोमो में आवेज दरबार और बसीर अली के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों इससे पहले भी कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। बसीर ने आवेज दरबार पर उनकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर को धोखा देने का आरोप लगाया था और उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे। प्रोमो में, हम देखते हैं कि आवेज,बसीर और अन्य लोगों से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें 'चोमू' कहकर बुलाते हैं। यह बात बसीर को पसंद नहीं आती और वह तुरंत तीखी टिप्पणियों के साथ पलटवार करते हैं।

    खुलेंगे कई कंटेस्टेंट के राज

    अंत में आवेज दरबार बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि कंटेस्टेंट उन टॉपिक्स को लाकर गंदा खेल खेल रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मूवी नाइट वाला एपिसोड बड़ा ही मजेदार होने वाला है। यहां हर एक कंटेस्टेंट दूसरे के बारे में कई राज खोलेगा।

